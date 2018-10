Streifzug durch die Weinbaugeschichte

Großrinderfeld.Der Heimat- und Kulturverein bietet im Rahmen der Taubertäler Wandertage eine Wanderung mit Siegfried Schultheiß an. Geplant ist ein Streifzug durch die örtliche Weinbaugeschichte.

Alle Wanderfreunde der Großgemeinde und der benachbarten Ortschaften im Main- und Tauber-fränkischen Raum sind zu der vom Heimat- und Kulturverein geführten Veranstaltung willkommen. Bei diesem ausgiebigen, informativen und familienfreundlichen Rundgang zwischen den Gewannen Flachslanden und Hungerbrunnen im idyllisch gelegenen Weinhang Beilberg mit Grillstation werden kleine kulinarische Angebote serviert.

Gestartet wird am Sonntag, 14. Oktober, um 13.30 Uhr am Dorfweiher vor dem Rathaus. Es besteht auch die Möglichkeit, sich eine Stunde später um 14.30 Uhr am großen Windrad vor dem Weinberg (Parkplatz für PKW-Teilnehmer) der Wandergruppe anzuschließen.

