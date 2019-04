SVK-Turner auf Platz zwei

Königheim.Einen erfolgreichen Wettkampf bestritten die Nachwuchsturner M 10/11 des SV Königheim bei den Bezirksmeisterschaften in Sulzfeld. Mit einem konzentrierten Wettkampf an allen sechs geräten erkämpften sie einen Platz auf dem Treppchen. In der Endabrechnung belegten sie den zweiten Platz. Unser Bild zeigt die erfolgreiche Riege (von links) Mats Fingerhut, Jan Krajeski, Erik Eberlein und Matthias Oberst zusammen mit Trainer Karlheinz Riehle. Bild: SVK

