Systemair erweitert Kompetenzen

Die Firma Systemair baut ihre Kompetenzen weiter aus. Die Produktion wurde durch eine eigene Blechfertigung erweitert.

Windischbuch. Zwei Abkantbänke und eine Stanz-Nibbelmaschine sorgen nun für höhere Flexibilität. Die Investition forderte eine hohe Partizipation der am Projekt beteiligten Mitarbeiter und ist ein klares Bekenntnis zum Standort Windischbuch.

Projektteam gebildet

Bevor die neuen Maschinen zur Blechbearbeitung angeschafft wurden, bildete Stefan Fischer, einer der drei Geschäftsführer von Systemair, ein interdisziplinäres Projektteam aus Systemair-Mitarbeitern. In der Projektarbeitsphase wurden diese intensiv geschult und gemeinsam wurde motiviert überlegt, wie die Maschinen in den bestehenden Raum optimal eingegliedert werden können.

„Ich verstehe uns als großes Team. Ich liebe es, Mitarbeiter in ihrer Entwicklung zu unterstützen und schließlich tolle Resultate zu erlangen. Auch strategisches Arbeiten ist eine meiner Leidenschaften“, erläutert Geschäftsführer Stefan Fischer begeistert.

Ende Dezember geliefert

Ende Dezember 2018 wurden die Maschinen geliefert und installiert. Im Januar startete der Probebetrieb und Stefan Fischer nutzte die Zeit, um Systemair-Mitarbeiter in Gruppen durch die Produktion zu führen und die Prozesse zu erläutern. „Partizipation und Identifikation unserer Mitarbeiter mit dem Unternehmen ist uns wichtig“, unterstreicht Stefan Fischer. In seiner Führung erklärt der Geschäftsführer nicht nur die neuen Maschinen zur Blechbearbeitung, sondern erläutert auch die Hintergründe – von der Planung einzelner Komponenten am Computer, über die Bearbeitung des Blechs an den Maschinen, bis hin zur Montage des Produkts.

Während des Rundgangs stellte Stefan Fischer auch die im letzten Jahr vorgenommenen Verbesserungen im gesamten Lager- und Produktionsbereich vor. Vor allem die Einführung von Barcodes im Wareneingang sowie die Gestaltung transparenterer Arbeitsprozesse stellten wichtige Meilensteine dar.

Mit den neuen Maschinen verspricht sich das Geschäftsführerteam, bestehend aus Kurt Maurer, Stefan Fischer und Roland Kasper, eine höhere Flexibilität. „Mit den Maschinen können wir kleinere Stückzahlen sowie Musterteile selbst herstellen“, erklärt Fischer. Darüber hinaus lerne das Unternehmen durch seine eigene Blechbearbeitung und könne dadurch komplexe Anforderungen an Lieferanten klar kommunizieren und folglich die Qualität der Produkte verfeinern.

400 Mitarbeiter

Die Firma Systemair mit ihren über 400 Mitarbeitern am Standort Windischbuch ist Teil der weltweit agierenden Systemair-Gruppe.

Das Boxberger Unternehmen sorgt seit 1974 für die Reinheit der lebenswichtigen Ressource Luft und gehört zur den Marktführern im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik.

Die deutsche Niederlassung schätzt sich glücklich mit der Vertiefung ihrer Fertigung. „Es ist nicht üblich, dass in eine Eigenfertigung in Deutschland investiert wird, trotz höherer Lohnkosten im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist natürlich ein tolles Statement der Systemair-Gruppe für den erfolgreichen Standort in Deutschland“, freut sich Stefan Fischer.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019