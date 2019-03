Tag der offenen Tür im neuen Bauhof

Wittighausen.Zur Besichtigung des neuen Bauhofes und zur Eröffnung der Recyclinginsel des AWMT findet am Sonntag, 24. März, ein „Tag der offen Tür“ statt. Nachfolgend ein Blick auf das Programm: 11 Uhr: Eröffnung der Recyclinginsel und des Bauhofes, Ansprache von Bürgermeister Marcus Wessels und Dr. Walter Scheckenbach, Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes des Main-Tauber-Kreises, 12 Uhr: Mittagsimbiss vom SV Wittighausen, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen von der Oberwittighäuser Dorfgemeinschaft, 17 Uhr Ende der Veranstaltung. Die musikalische Untermalung übernehmen die Wittighäuser Musikanten. Für die Kleinen wird es eine Hüpfburg geben. Kuchenspenden sind erwünscht. Diese sollten am Veranstaltungstag bis 12 Uhr am neuen Bauhof abgegeben werden. Ansprechpartner sind Angelika Seubert, Telefon 09347/401 oder Maximilian Dertinger (max.dertinger@gmail.com).

