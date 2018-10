Tickets für drei Auftritte

Unterschüpf/Bad Mergentheim.Der Verein „Sprungbrett führt das Stück „Es war einmal . . . Der Teufel“ dreimal auf: Samstag, 13. Oktober, um 19 Uhr Kulturkirche Unterschüpf, Sonntag, 14. Oktober, um 19 Uhr Jodokuskirche Althausen, Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr Schlosskirche Bad Mergentheim.

Tickets für die Premiere in Unterschüpf gibt es per E-Mail unter info@kulturkirche-unterschuepf.de, beim evangelischen Pfarramt Unterschüpf, Telefon 07930/367, bei S. Acker, Telefon 07930/2020, sowie an der Abendkasse.

Für die weiteren Aufführungen gibt es Karten bei der Bücherei Moritz & Lux in Bad Mergentheim sowie E-Mail sprungbrett@gut-uettingshof.de, Telefon 07931/9592510, und an der Abendkasse.

