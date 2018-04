Tim Wagner mit dabei

Anzeige

Schweigern.Am Eröffnungstag der Landesgartenschau Lahr treffen sich die besten Nachwuchsteams, um den Landesmeister der Landschaftsgärtner zu ermitteln.

Die erste Hürde hat Tim Wagner, der seine Ausbildung zum Landschaftsgärtner bei der Firma Garten-Stahl in Schweigern absolviert, schon genommen: Er hat sich für den Landeswettbewerb der Landschaftsgärtner auf der Landesgartenschau Lahr qualifiziert. Rund 1350 junge Leute in Baden-Württemberg lernen derzeit den Beruf Landschaftsgärtner.

Am 12. April, dem Eröffnungstag der LGS Lahr, tritt er gemeinsam mit seinem Teamkollegen Timon Braun aus Westernach gegen die fünf besten Teams aus Baden-Württemberg an. In sieben Stunden gilt es, auf einer Fläche von 7,5 Quadratmetern einen kleinen Vorgarten nach Plan zu bauen. Bei diesem spannenden und anspruchsvollen Wettbewerb zeigen die Teilnehmer, was Landschaftsgärtner alles beherrschen müssen.