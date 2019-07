„Tolles“ Signal für die Zukunft der Region

Der Startschuss ist gefallen: Am Sonntag wurde das neue Gesundheitszentrum in Boxberg mit einem „Tag der offenen Tür“ offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Boxberg. Eigentlich sei so ein Projekt wie das neue Gesundheitszentrum in Boxberg gar nicht so schwierig zu stemmen. Dieser Meinung war zumindest Hartmut Ruck, Bauherr des Zentrums. Bei der offiziellen Eröffnung gab er den zahlreichen Besuchern einen kleinen Einblick, welche Zutaten nötig seien, um solch ein Vorhaben erfolgreich abschließen zu können. Und das sind dann doch eine ganze Menge, so dass die vorherige Aussage des Bauherrn vielleicht doch eher als charmantes Understatement zu verstehen war.

Zuerst einmal brauche man für so ein Projekt nämlich eine Vision, wie Ruck betonte. „Und dann müssen ganze viele wichtige Leute, wie etwa der Bürgermeister, die Idee gut finden“. Auch sehr wichtig: Ein gutes Grundstück und verständnisvolle Nachbarn. „Es gab hier nie ein böses Wort von den Anwohnern, auch wenn wir sie mal mit unseren Lastwagen zugeparkt haben“, berichtete der Bauunternehmer. Als echte Herausforderung habe es sich für Ruck erwiesen, geeignetes Personal für die Bauarbeiten zu finden. Nach eigener Aussage musste er vermehrt auf Kräfte aus dem Ausland setzen, was allerdings des Öfteren zu Verständigungsproblemen geführt habe. „Ich habe sehr oft an den Turmbau zu Babel denken müssen“, bemerkte Ruck scherzhaft.

Langer Entstehungsprozess

Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer verzichtete im Gegensatz zum Bauherren auf das Understatement. „Es war ein langer und schwieriger Entstehungsprozess“, sagte das Stadtoberhaupt mit Blick auf die rund vier Jahre, die vergangen sind, seit das Projekt auf den Weg gebracht wurde. Apropos: Dass Hartmut Ruck als Investor für das Gesundheitszentrum gewonnen wurde, war laut Kremer eigentlich einem glücklichen Zufall geschuldet. Dieser bestand in einem ungeplanten Treffen von Ruck, Kremer und Daniel Weigand von der Sparkasse Tauberfranken auf dem Sportplatz in Schweigern. Dort sei also sozusagen der Startschuss für das Projekt gefallen.

Wie wichtig das neue Gesundheitszentrum für Boxberg ist, beschrieb Kremer so: „Mit der Einweihung des Zentrums eröffnen sich hier bei uns in der Stadt für die Bürger neue Angebote, die das Leben noch lebenswerter und zukunftsfähiger machen“. Dementsprechend sei dies auch ein Tag, auf den viele in der Gemeinde und in der ganzen Region schon lange gewartet hätten.

In der Anlage in der Jakob-Reichert-Straße finden verschiedene Therapiepraxen Platz, unter anderem sind dort schon ein Logopäde und zwei Physiotherapeuten eingezogen. Auch eine Kinderarztpraxis hat bereits ihre Pforten geöffnet. Daneben sind dort Räumlichkeiten für die Sozialstation mit Tagespflege und 25 barrierefreie Wohnungen entstanden. Und nicht zu vergessen: eine Tiefgarage mit 50 Plätzen.

Die Bedeutung der Einrichtung unterstrich auch MdB Alois Gerig, der den Main-Tauber-Kreis in Berlin vertritt. „Mit dem Gesundheitszentrum wurde ein Zeichen gesetzt, um die wohnortnahe ärztliche Grundversorgung in Boxberg und Umgebung nicht nur zu erhalten, sondern auch wesentlich zu verbessern.“ Dies sei enorm wichtig, denn die medizinische Nahversorgung sei gerade mit Blick auf die wachsende Zahl älterer Mitbürger ein wichtiger Standortfaktor im ländlichen Raum. Insofern sei das Vorhaben auch ein tolles Signal, das der Region helfe, die Zukunft zu meistern.

Als Partner bei der Entstehung des Gesundheitszentrums beteiligt war der Schwesternverband. Der Geschäftsführer des Sozialunternehmens, Thomas Dane, lobte das „umfassende Dienstleistungsangebot“, dass es nun in Boxberg gebe. Ein solches hätten nur wenige Städte dieser Größe zu bieten. Die Lebensqualität in der Kommune werde dadurch sicherlich steigen.

Angetan zeigte sich auch Matthias Bender, Chefarzt der Orthopädie im Klinikums Bad Windsheim und gebürtiger Boxberger. Er hat nach eigener Aussage von außen rege mit verfolgt, was da in seiner Heimatgemeinde passiert. „Sie können stolz sein auf das, was hier entsteht“, sagte der Mediziner in seinem Grußwort. „Hier geht es nicht um Profit, sondern darum, lebenswerten Raum auch im Alter zu schaffen“, so Bender.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019