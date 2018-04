„Trend und Technik“ eröffnet

Anzeige

Walldürn.Die „Trend und Technik“ läuft: Gestern wurde die Messe 2018 in der Nibelungenhalle und darum herum eröffnet. Walldürns Bürgermeister Markus Günther sagte bei der Eröffnung, die Besucher würden wieder viele Aussteller auf der Leistungsschau finden, die ihre Produkte und ihre Dienstleistungen und damit die Leistungsfähigkeit der Unternehmen in der Region vorstellen.

Das Wirtschaftsgeschehen, ansonsten in der Fläche verteilt, wird sich für einige Tage konzentriert und inhaltlich und lokal fokussiert im Auerbergzentrum präsentieren.

Manfred Schärpf, persönlicher Referent von Landrat Dr. Achim Brötel, sagte, die „Trend und Technik“ biete Besuchern und Ausstellern hier im Dreiländereck zwischen Baden-Württemberg, Bayern und Hessen erneut die große Chance, die ausgeprägten Stärken als interessanter Wirtschaftsraum, als attraktive Ferienregion, als liebens- und lebenswerte Wohngegend, aber auch als vielseitige Kulturlandschaft mit einem außerordentlich breitgefächerten Angebot wieder einmal in das richtige Licht zu rücken. MdL Georg Nelius (SPD) sagte, die Messe sei ein Schaufenster der Wirtschaft in der Region, die hier zeige, was sie leisten kann.