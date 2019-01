Trotz Rekordetats keine Kreditaufnahme

Der erste doppische Haushalt der Stadt Boxberg ist gleichzeitig ein Rekordhaushalt: Der Etat 2019 hat ein Volumen von rund 27 Millionen Euro und soll ohne Kreditaufnahme geschultert werden.

Boxberg. „Es läuft“, könnte man salopp sagen. Der Haushaltsplan der Stadt Boxberg für das laufende Jahr weist nicht nur ein Rekordvolumen aus, sondern sieht im Finanzhaushalt auch eine ganze Reihe an Projekten vor, wobei die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Boxberg die größte Maßnahme im Jahr 2019 ist (siehe auch nebenstehende Info-Box). Nicht genug, dass eine ganze Reihe an Aufgaben abgearbeitet wird, für die die Stadt viel Geld in die Hand nehmen muss, die Finanzierung erfolgt auch ohne Kreditaufnahme. Die Stadt Boxberg bleibt somit im Kernhaushalt schuldenfrei. Kein Wunder, dass der Gemeinderat in der Sitzung am Montag im Boxberger Rathaus ohne großes Federlesen, ohne Diskussion, absegnete.

„Wir dürfen durchaus ein wenig stolz auf den Haushaltsplan und die wirtschaftliche Lage der Stadt sein“, kommentierte Bürgermeister Christian Kremer das umfangreiche Zahlenwerk. „Trotz einer Vielzahl an Maßnahmen ist die Finanzierung gut gesichert. Alle anstehenden Aufgaben können angegangen werden.“ Den Rathauschef freute es besonders, dass zum einen die Stadt weiterhin im Kernhaushalt schuldenfrei bleibt und dass zum anderen auch die Bürger von der guten Finanzlage profitieren. Kremer: „Gebührenerhöhungen sind nicht geplant, und im Abwasserbereich kommt es zu einer Senkung der Gebühren um 20 Cent pro Kubikmeter.“ Zudem lägen die Steuern und Gebühren sowohl für die Gewerbetreibenden als auch die Bürger im kreisweiten Vergleich der Gemeinden und Städte in nahezu allen Bereichen mit am niedrigsten und dies „bei einem weiterhin hohen Stand der Aufgabenerfüllung“.

„Wir waren bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wie gewohnt vorsichtig und haben nur Einnahmen eingestellt, die wir als gesichert ansehen und bei den Ausgaben lieber etwas Spielraum gelassen, so dass wir hoffentlich keine Überraschungen erleben“, nannte der Rathauschef das oberste Ziel bei der Ausarbeitung des Etats. Es müsse auch künftig ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gelingen, auch wenn wieder finanziell schlechtere Zeiten kommen, meinte Christian Kremer.

Die seit zehn Jahren anhaltend gute Konjunktur spielt der Stadt Boxberg bei der Aufstellung des Haushaltsplans in die Karten. „Die Einnahmen in unserer Stadt steigen“, stellte der Bürgermeister fest. „Haupteinnahmequelle wird auch weiterhin die Gewerbesteuer sein.“

Dies belegte Kämmerer Jürgen Kilian anhand der Zahlen des Haushaltsplans: „Den Ansatz der Gewerbesteuer haben wir auf 3,7 Millionen Euro erhöht.“ Die Gewerbesteuer sei seit 2008 von 2,019 Millionen Euro auf 4,874 Millionen Euro gestiegen, so dass der Ansatz im Etat 2019 eine vorsichtige Einschätzung sei.

Zudem erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen um 240 895 Euro und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 325 315 Euro gegenüber dem Vorjahr. Beim Kindergartenausgleich für über Dreijährige und unter Dreijährige fließen rund 163 000 Euro mehr in die Stadtkasse. Gleichzeitig bleiben die Umlagen an Land und Landkreis auf dem Niveau des Vorjahres.

Höchster Ausgabeposten sind die Personalausgaben, die sich um 92 000 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Auch die Ausgaben für die Kindergärten erhöhen sich um 115 000 Euro.

Zähle man alle Faktoren zusammen, bedeute das für den Ergebnishaushalt, dass kein Defizit entstehe, sondern unterm Strich ein ordentliches Ergebnis von rund 365 000 Euro übrig bleibe, sagte Kilian.

Insgesamt liegt das Volumen des des Haushalts 4,5 Millionen Euro über dem des Vorjahres. Von den rund 27 Millionen Euro entfallen rund 16 Millionen Euro auf den Ergebnishaushalt und elf Millionen Euro auf den Finanzhaushalt. „Wir erwarten einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von circa 1,5 Millionen Euro“, führte Jürgen Kilian weiter aus. „Diese Summe ist in etwa mit der Nettoinvestitionsrate des kameralistischen Haushalts vergleichbar und steht für Investitionen zur Verfügung.“

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik wurden bei den Grundschulen und den Feldwegen die ersparten Mittel aus dem Vorjahr veranschlagt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019