TSV Oberwittstadt holt den Siegerpokal

Spannende Spiele und eine tolle Atmosphäre in der Boxberger Umpfertalhalle bestimmten den Spotex-Arena-Cup.

Boxberg. Beim Boxberger Hallenfußballturnier um den begehrten Spotex-Arena-Cup kam es am Samstagabend im Finale zur Begegnung zwischen dem TSV Oberwittstadt und der ersten Mannschaft des 1. FC Umpfertal. In einer spannenden und temporeichen Begegnung setzte sich der TSV Oberwittstadt gegen die Umpfertäler klar mit 4:1 durch und holte bei der neunten Auflage dieses Turniers den Siegerpokal. Zuvor konnte der TSV Assamstadt 1 sich im Kampf um den dritten Platz mit 8:3 souverän gegen die Spielgemeinschaft SV Löffelstelzen/VfB Bad Mergentheim durchsetzen.

Im gesamten Turnierverlauf sahen die Zuschauer spannende und jederzeit faire Begegnungen. Zudem gab es eine Verlosung, bei der warteten alle 60 Minuten tolle Preise auf die Besucher. Für den Gewinner des Hauptpreises gab es zwei Eintrittskarten für die Fußball-Bundesligabegegnung TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin.

Die abschließende Turniertabelle hat folgendes Bild: TSV Oberwittstadt vor dem 1. FC Umpfertal 1, TSV Assamstadt, SG SV Löffelstelzen/VfB Bad Mergentheim, Schwabhausen/Windischbuch 1, SV Edelfingen, Schwabhausen/Windischbuch 2, 1. FC Umpfertal 2, TSV Unterschüpf/Kupprichhausen und SV Uiffingen.

Beim AH-Turnier des VfB gab es ebenfalls faire und spannende Spiele in der gut besuchten Umpfertalhalle zu sehen. Am Freitagabend trafen neuen Fußball-Mannschaften aus der Region beim traditionellen AH-Turnier Ü35 des VfB Boxberg aufeinander. Erstmals in der langjährigen Geschichte des Turniers spielte man auf einem Hallenfeld mit Vollbande, wodurch der Spielfluss weniger unterbrochen und das Spiel insgesamt wesentlich schneller wurde. Den Siegerpokal holte sich die Mannschaft des 1. FC Igersheim, die im Vorjahr bereits das Endspiel erreichte, durch einen knappen 1:0-Erfolg im Endspiel gegen die Mannschaft der Knorr-Fit-Arena Bad Mergentheim. Im „kleinen Finale“ unterlag dann die Eintracht Walldürn im Neunmeterschießen mit 1:2 gegen des Vorjahressieger SV Königshofen.

Bei nur einer Niederlage gegen den TSV Assamstadt kämpften sich die Igersheimer in den Gruppenspielen mit Siegen über den SV Arkadas Lauda, Knorr-Fit-Arena Bad Mergentheim, VfB Boxberg und Eintracht Walldürn ins Endspiel gegen den Turnierneuling Knorr-Fit-Arena aus der Kurstadt Mergentheim. Das Team der Knorr-Fit-Arena war auf dem Weg ins Finale gegen Gastgeber Boxberg und den TSV Assamstadt erfolgreich, spielte gegen den SV Arkadas Lauda 1:1-Unentschieden und unterlag dem späteren Turniersieger Igersheim ebenfalls 0:1.

Die abschließende Tabelle des AH-Turnieres: FC Igersheim vor Knorr-Fit-Arena Bad Mergentheim, SV Königshofen, Eintracht Walldürn, SV Arkadas Lauda, VfB Boxberg, SG Kirchhardt, TSV Assamstadt, FC Külsheim.

Bei der abschließenden Siegerehrung gratulierten der Ortsbeauftragte Roland Throm und Turnierleiter Wolfgang Throm der Siegermannschaft. Die beiden dankten allen Turnierteilnehmern und dem Sanitätsdienst. Vor allem würdigte der Turnierleiter die Leistung der beiden spontan eingesprungenen Schiedsrichter Burak Kararslaan und Nico Weber, die bei der fairen Spielweise der Akteure nicht zu oft eingreifen mussten. pal

