Unbekannte Täter lösten Radmuttern

Oberschüpf.In Oberschüpf wurden in der Vergangenheit mehrfach Radmuttern an Autos gelöst. Allein von Freitag, 26. April bis Samstag, 4. Mai, wurden in Höhe der Wohnhäuser Kappel 1 und Kappel 3 in mehreren Fällen an drei verschiedenen Fahrzeugen an jeweils einem Rad alle fünf Radmuttern gelöst. Die Fahrzeuge waren auf der Straße direkt vor den Gebäuden zum Parken abgestellt.

In drei Fällen wurden die gelockerten Radmuttern rechtzeitig bemerkt. Es entstand kein Sachschaden.

In einem Fall jedoch, wurde noch mit dem Auto gefahren, weshalb an der Bremse und der Felge ein Schaden von zirka 300 Euro entstanden ist.

Die Taten wurden bisher immer am Wochenende verübt.

