Unterführungen in Schweigern werden saniert

Schweigern.Die Deutsche Bahn Netze AG saniert zur Zeit zwei Unterführungen im Bereich der Durchfahrt zum Rechten Schöntal und dem Fahrradweg Richtung Boxberg in Schweigern. Die Unterführungen werden zur Zeit an Ort und Stelle erstellt, bevor diese dann im April innerhalb von drei Tagen komplett in das Bauwerk eingeschoben werden. Bevor dies jedoch geschieht, sind die alten Bauwerke bereits zurückgebaut worden. Die vorgesehene Baumaßnahme ist laut Mitteilung der Deutsche Bahn Netze AG voraussichtlich bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen. Bild: Ferdinand Eck