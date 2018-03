Anzeige

Boxberg.Einige gemütliche und unterhaltsame Stunden genießen, über aktuelles und Vergangenes plaudern und dazu noch viele Bekannte treffen, das stand auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt des Nachmittags der Stadt Boxberg für die Seniorinnen und Senioren aus dem gesamten Stadtgebiet in der Umpfertalhalle in Boxberg.

Gerne nutzten dabei auch zahlreiche Besucher die Gelegenheit des kostenlosen Busservices. Erfreut über die gute Resonanz trotzt des kalten Winterwetters, zeigte sich Bürgermeister Christian Kremer in seiner Begrüßung.

Miteinander gemeinsam einige unterhaltsame Stunden zu erleben, sei das Ziel dieses Nachmittags, der zur festen Einrichtung in der Stadt Boxberg geworden ist. Dass das Miteinander von jung und alt bestens funktioniert, wurde an diesem Nachmittag einmal mehr deutlich. So waren die Schülerinnen und Schüler sowohl als Bedienungen, Gästebetreuer als auch Unterhalter hervorragend auf ihre Gäste eingestellt, was bei den Senioren immer wieder mit großem Beifall und besonderem Lob sein Echo fand.