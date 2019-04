Unternehmerischen Mut und Engagement gewürdigt

Boxberg.Großer Bahnhof für „Blumen Rammelt“ anlässlich des 25-jährigen Bestehens. Zahlreiche Vertreter der Geschäftswelt, der Institutionen und Vereine sowie Bürgermeister Christian Kremer hatten sich eingefunden, um Geschäftsinhaberin Marion Rammelt und ihrem Team zum Jubiläum zu gratulieren.

In einer kleinen Feierstunde dankte Marion Rammelt für die zahlreichen Glückwünsche. Besonderen Dank sagte sie ihrem Mitarbeiterteam für die beispielhafte Zusammenarbeit und Unterstützung in der zurückliegenden 25 Jahren.

In einem kurzen Rückblick ließ sie die Zeit Revue passieren. Als gelernte Floristin und schon von Kindesbeinen an in dem von der Mutter geführten Blumengeschäft in Schweigern eingebunden, entschloss sie sich, nach ihrer Elternzeit wieder in den Beruf einzusteigen. 1994 eröffnete sie im Haus Österreicher neben der Bäckerei Schmid in der Kurpfalzstraße ein Blumengeschäft. Nach drei Jahren fand sie eine neue Bleibe am „Scharfen Eck“. Allerdings musste das Haus 2006 Straßenbaumaßnahmen weichen. Dank der Unterstützung durch die Stadt und Bürgermeister Kremer fand sie im Anwesen von Steinmetz Wolfgang Schweizer in der ehemaligen Tankstelle in der Karl-Hofmann-Straße 1 neue Räumlichkeiten. Im Verbund mit Steinmetz Wolfgang Schweizer, der Tankstelle Herm und dem Getränkevertrieb Dörzbacher habe sich ein gutes Geschäftsmodell entwickelt.

Wolfgang Schweizer übermittelte die Glückwünsche für die Partner Herm und Dörzbacher. Er lobte den Mut und das Engagement von Marion Rammelt, den Weg in die Selbständigkeit zu gehen.

Bürgermeister Christian Kremer betonte, man sei dankbar, eine engagierte Geschäftsinhaberin wie Marion Rammelt zu haben. prewe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019