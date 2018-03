Versammlung am 25. März

Anzeige

Unterschüpf.Pfarrer Dr. Heiner Kücherer wird nach Rücksprache mit der Kirchenleitung in der Region bleiben und die Pfarrstelle mit Schwerpunkt Kulturkirchenarbeit weiter versorgen. Wegen seiner fragile Gesundheit ist aber ein Wechsel in eine private Wohnsituation sinnvoll. Die Kirchenleitung hat Dr. Kücherer von seiner „Residenzpflicht“ befreit. Darum wird die Familie nach Bad Mergentheim umziehen. Unterschüpf bleibt aber Dienstort und das Pfarramt wird weiterhin im evangelischen Pfarrhaus Unterschüpf zugänglich sein. Was das bedeutet und wie die übrigen Räume in Zukunft genutzt werden, ist Thema einer öffentlichen Gemeindeversammlung im Anschluss an den Familiengottesdienst in der Evangelischen Kirche Unterschüpf am Sonntag, 25. März, um 10 Uhr.