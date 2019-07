Verständnis für das Nachbarland wecken

Die deutsch-französische Freundschaft liegt Pia Wild sehr am Herzen. Deshalb engagiert sie sich als Juniorbotschafterin für das Deutsch-Französische Jugendwerk.

Schweigern. Die Liebe zu Frankreich ist bei Pia Wild geweckt. Der Enthusiasmus sprudelt aus jedem ihrer Worte, wenn sie vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) erzählt. Seit einem Jahr ist sie Juniorbotschafterin.

Die 24-Jährige hat mächtig Spaß an ihrer Arbeit, das Nachbarland vorzustellen. Sie geht in Schulen und berichtet von Frankreich. „Jeder hat schon mal ein Croissant gegessen.“ Und so fällt der Einstieg in eine ganz besondere Unterrichtsstunde leicht. Dabei gibt es Informationen über die Möglichkeit eines kostenlosen Schüleraustauschprogramms. „Jeder hat das Recht und die Chance auf einen Schüleraustausch mit Frankreich“, betont Pia Wild. Sie erklärt das DFJW, das auf die Elysée-Verträge zurückgeht. 1963 haben der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle diesen Freundschaftsvertrag als Grundlage für ein friedliches und stabiles Miteinander unterzeichnet.

Die Austauschprogramme ermöglichen das Leben in einer Gastfamilie für drei oder sechs Monate. Der französische Schüler wird den gleichen Zeitraum dann in Deutschland verbringen. Pia Wild appelliert an die Schüler, solche Möglichkeiten zu nutzen. „Zumal es im Gegensatz zu anderen Programmen kostenlos ist und durch beide Regierungen gefördert wird.“

Austauschprogramm vorgestellt

Auch an der Realschule Boxberg hat Pia Wild das Jugendwerk vorgestellt. Obwohl sie „eigentlich“ in Thüringen eingesetzt ist. Denn in Jena studiert sie Kommunikation und Medien und schreibt gerade an ihrer Bachelor-Arbeit. „Ich gehe gerne an kleinere Schulen, weil dort kaum einer das DFJW kennt und wenig Austauschprogramme regulär vorhanden sind.“ Wenn sie dann von den Vorteilen des Netzwerks schwärmt, sind viele interessiert. Denn überhaupt die Möglichkeit für einen solchen kulturellen Austausch zu haben, findet sie unheimlich wichtig. Rund um Jena versucht sie, die Organisation bekannter zu machen. „Ich hätte es toll gefunden, wenn während meiner Schulzeit jemand solche Programme vorgestellt hätte.“ Deshalb freut sie sich, wenn Schulen direkt auf sie zukommen und um Informationen bitten. „Jede Schule kann einen Juniorbotschafter kontaktieren.“ Doch oft gehe ohne persönliche Kontakte wenig.

Ganz wichtig sind bei diesen Gesprächen die individuellen Erfahrungen. Und da kann Pia Wild von einem ereignisreichen Jahr in Grenoble erzählen. Dort hat sie ein Freiwilliges Jahr verbracht und gearbeitet. Gelebt hat sie in einer WG mit lauter Franzosen. „Drei Jahre Sprachunterricht an der Realschule und ich hatte das Gefühl, ich kann gar nichts.“ Mit gefühlt „drei Worten“ war sie 2014 nach Grenoble aufgebrochen. „Ich bin das beste Beispiel, dass man in einem Jahr fließend die Sprache lernen kann“ – weil sie französisch „gearbeitet und gelebt“ hat. „Das war eine sehr gute Erfahrung.“ Auch wenn ihr am Abend oft der Kopf geschwirrt habe.

Perfekt sei ihr Französisch nicht, gesteht sie. Aber: „Man darf keine Angst vor Fehlern haben, niemand wird ausgelacht.“ Auch wenn ihre Mitbewohner ihr manchmal einen Bären bei der Bedeutung von Redewendungen aufgebunden hätten, wie sie strahlend berichtet. „Es war trotzdem immer sehr lustig.“

„Ich bin von Null gekommen“, erinnert sich die junge Frau, die im Gespräch manchmal ins Französische abschweift. Aber irgendwann habe sich der Schalter umgelegt. Pia Wild definiert das so: „Man braucht sechs Monate, um sich wohlzufühlen. Nach neun Monaten kann man die Sprache fließend. Und nach zwölf Monaten will man gar nicht mehr weg.“ Weg von Grenoble an die Uni nach Jena ist sie dann doch. Und ihr Freund, der aus Paris stammt, ist ihr vor einiger Zeit gefolgt.

Radtour zum Netzwerkgeburtstag

Seit zehn Jahren gibt es das Netzwerk der Juniorbotschafter. Dieser Geburtstag wird vom 6. bis 12. August mit einer Radtour entlang der badisch-elsässischen Grenze gefeiert. Die Idee kam von den jungen Leuten selbst. Zwischen Lörrach und Karlsruhe will man mit den Menschen entlang der Grenze ins Gespräch kommen und Aufmerksamkeit für das Jugendwerk erzeugen.

In den Köpfen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist das Netzwerk fest verankert. Bei der Erneuerung der Elysée-Verträge im Januar 2019, dem Vertrag von Aachen, seien Ideen eingeflossen, die aus den Thesenpapieren des DFJW stammen. „Wir haben junge Menschen gefragt, was sie heute in den Vertrag reinschreiben würden“, erzählt die Studentin, die ebenfalls mitgewirkt hat. Und diese Ergebnisse wurden direkt an Merkel und Macron weitergeleitet.

Am Aachener Vertrag mitgewirkt

In Seminaren werden die Jugendbotschafter auf ihre Aufgabe vorbereitet. Mittlerweile ist Pia Wild selbst als Referentin aktiv und unterstützt die jungen Menschen. „Es ist wichtig, aus der Komfortzone herauszukommen.“ Das hat sie nicht nur in Frankreich gemacht, sondern auch über das Erasmus-Programm, das sie nach Portugal gebracht hat.

Die Aufgabe als Juniorbotschafterin für das Deutsch-französische Jugendwerk sei allerdings begrenzt. Länger als drei Jahre könne sie nicht tätig sein. Denn man wolle immer neue Köpfe für diese Freundschaft gewinnen, habe Diversität und Partizipation als Ziele ausgerufen.

Pia Wild hat schon Pläne. Der deutsch-französischen Welt will sie treu bleiben. Beim Intergenerationenforum, das in Kürze in Halle/Saale stattfindet, will sie dabei sein. Es soll Jüngere und Ältere verbinden und miteinander in Kontakt bringen, ähnlich wie die deutsch-französischen Stammtische. Dieses Netzwerk sei von ehemaligen Juniorbotschaftern initiiert worden, erzählt sie. In der Zusammenarbeit des DFJW mit dem Goethe-Institut sieht sie ein mögliches Betätigungsfeld.

Neue Kulturen kennenlernen. Das war für Pia Wild spannend. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium hat sie die deutsch-französische Welt für sich entdeckt. Dabei war Grenoble eigentlich nur die zweite Wahl. „Es war schon alles geplant und ich hatte schon Vorbereitungskurse für Odessa am Schwarzen Meer“, erinnert sie sich. Die Stadt hatte sie gereizt. Doch dann kam der Krim-Krieg, das nötige Visum aber nicht. So machte die Schweigernerin aus der Not eine Tugend und suchte sich ein anderes Ziel: Und das war eine große Firma in Grenoble, die jemanden für die interne Kommunikationsabteilung suchte.

Diese zwölf Monte an Erfahrung will die Studentin nicht missen. „Es hat mir viel geholfen und mir neue Berufsmöglichkeiten erschlossen“, ist sie überzeugt, ihren „Studentenjob“ bei Zeiss Jena auch deswegen bekommen zu haben. In der dortigen Kommunikationsabteilung ist sie mit für den Bereich Frankreich zuständig.

