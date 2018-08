Viel dreiste Enkeltrick-Betrüger

Anzeige

Main-tauber-Kreis.Zu Beginn des Wochenendes machten sich offenbar viele dreiste Betrüger an ihre „Arbeit“: Am Freitag kam es zu unzähligen Anrufen sogenannter „falscher Enkel“ bei überwiegend älteren Personen in der Region. Die Unbekannten gaben sich am Telefon als vermeintliche Verwandte aus und versuchten so, sich das Vertrauen der Senioren zu erschleichen. Unter verschiedenen Vorwänden, beispielsweise wegen des Kaufs einer Immobilie, baten sie die Angerufenen um Geld. Dabei stellten sie die Lage meist äußerst dringend dar und setzten die älteren Menschen durch wiederholte Anrufe unter Druck.

Die Betrugsmasche trat am Freitag im Stadt- und Landkreis Heilbronn, im Main-Tauber-Kreis, im Hohenlohekreis und im Neckar-Odenwald-Kreis auf, wobei sich ein Schwerpunkt der angezeigten Vorfälle im Raum Mosbach verzeichnen lässt.

Sollte ein Anruf verdächtig erscheinen, sollte umgehend die Polizei über 110 verständigt werden..