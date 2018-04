Viel Interessantes erfahren

Anzeige

Nachdem die Gruppe den Ort verlassen hatte und in Richtung Uiffingen auf der Hochfläche ankam, hörte man vereinzelt den Balzgesang der Feldlerche. Michael Hökel zeigte die Zusammenhänge von intensiver Landwirtschaft und dem Artensterben auf. Nahrungsmangel und Lebensraumverlust sind hierbei mitverantwortlich für den teilweise drastischen Rückgang der Vogelzahlen. Beispielhaft wurde hier der Rückgang des Rebhuhns in den letzten 30 Jahren um 92 Prozent genannt.

Weiter ging die Wegstrecke in einen Buchenwald in Richtung Osterloch. Dort wurde deutlich der Ruf des Kleibers und das Hämmern der Spechte wahrgenommen. Frühblüher wie Buschwindröschen, Waldprimel und Veilchen zeigten der Gruppe, dass der Frühling nun durch nichts mehr aufzuhalten ist. Am Ende waren es 35 Arten, die man bei dieser Vogelstimmenwanderung in der Artenliste notieren durfte.

Im Dorfgemeinschaftshaus wartete das Team um Karin Körner bereits mit einem reichhaltigen und liebevoll dekorierten Frühstücksbuffet auf. Fast alle Wanderteilnehmer nahmen die Gelegenheit war, sich zu stärken, gemeinsam mit Freunden und der Familie zu frühstücken und das Gesehene, Gehörte und Erlebte in gemütlicher Runde Revue passieren zu lassen.

„Bird and Breakfast“ heißt: Vögel beobachten und gemeinsam Frühstücken. Es wird von der Nabu-Gruppe Boxberg bereits im vierten Jahr durchgeführt und genießt wachsenden Zuspruch. Der nächste „Bird and Breakfast“-Termin ist am Sonntag, 29. April, in Lengenrieden und wird gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde durchgeführt. Treffpunkt ist um 6.30 Uhr an der evangelischen Kirche in Lengenrieden. Die heimische Vogelwelt steht bei dieser Rundwanderung auf der Themenliste. Anschließend gibt es Frühstück im Rathaussaal. prewe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.04.2018