Viele Veranstaltungen im Jahreslauf gestemmt

Main-Tauber-Kreis.Die Landfrauen im Kreis nehmen wichtige ehrenamtliche Aufgaben wahr: Bildung, Kultur, Familienthemen, Kreativität und Sport – die Zukunft im Kreis gestalten sie vielfältig mit.

Der Landfrauenverband vertritt die Interessen von Frauen im ländlichen Raum. Und das von allen Frauen, nicht nur die mit landwirtschaftlich geprägtem Hintergrund. Die Landfrauen sind modern und vielfältig – das wurde auch bei der Herbsttagung im Seehof deutlich.

Etwa 60 Mitglieder aus allen Ortsvereinen im Main-Tauber-Kreis waren gekommen, um sich über Neuigkeiten im Programm und andere Themen auszutauschen.

Der Einladung der Windischbücher Landfrauen und des Kreisvorstandes war auch Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer gefolgt. Er bedankte sich für die Überreichung der Erntekrone beim Erntedankfest in Bad Mergentheim. Die Erntekrone habe nun einen gebührenden Platz im Foyer des Boberger Rathauses gefunden. Der Strukturwandel im ländlichen Raum war das Thema seines Vortrages. Einst landwirtschaftlich geprägt, habe sich Boxberg mit seinen Gemeindeteilen auch zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort entwickelt, worauf man stolz sein könne. Die Geschichte des Seehofs, in dem die Tagung stattfand, bildete einen weiteren Schwerpunkt in Kremers Ansprache. Einst ein florierender Gutshof, seien die Häuser und Scheunen jedoch durch Leerstand seit den 1970er Jahren fast vollständig verfallen. 2004 erwarb die Stadt das Anwesen und renovierte es. Nun mieteten Firmen die Gebäude für Büroräume und Schulungsräume – eine weitere Erfolgsgeschichte der Kommune.

Der Gastvortrag von Birgit Ditter, Caritas, und Carina Kuhn vom Diakonischen Werk bereicherte die Tagung um ein weiteres Frauenthema. Sie berichteten von ihrer Arbeit in den Schwangerschaftsberatungsstellen. Dort informieren sie Frauen und Männer über finanzielle Familienhilfen, unterstützen bei Antragsstellungen und führen auch Schwangerschaftskonfliktberatungen durch. An einem Fallbeispiel zeigten die beiden engagierten Frauen, wie deren Arbeit in der Praxis aussieht und mit welchen konkreten Problemen die Familien auf sie zukommen.

Auch wenn das Thema Schwangerschaft bei vielen Landfrauen nicht mehr zur Debatte stünde, sollten sie andere Frauen in ihrem Umfeld darüber informieren. Dadurch könnten sie das Wohl von Familien voranbringen. Zum Schluss stellten Ditter und Kuhn Tendenzen und Beobachtungen vor, die sie bei ihrer Arbeit machten. Unter anderem haben Stressfaktoren in Familien zugenommen. Es gebe auch im Main-Tauber-Kreis viele Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen wie Leiharbeit. Zugleich sprachen sie den alarmierenden Mangel an Hebammen an.

Die zweite Kreisvorsitzende, Ursula Vogt aus Elpersheim, informierte über die Landfrauenverbandstagung in Stuttgart. Einige organisatorische und bürokratische Neuerungen kämen auf die Ortsvereine zu. Neben Wahlen für den Kreisvorstand stünden 2019 auch Wahlen im Verband an und die Arbeitskreise würden neu aufgestellt. Sonja Wiener aus Nassau wurde mit einem Präsent bedacht, da sie sich zur Fachberaterin für Bienenprodukte fortbildete. Weitere Kurse wie Botschafterin für Agrarprodukte der Region oder Kursleiterinnen für präventive Gymnastik seien geplant. Beim AOK-Frauenlauf im April nächsten Jahres wollen die Landfrauen in Stuttgart mit ihren grünen T-Shirts und dem Bienenlogo ein Ausrufezeichen als größte Laufgruppe setzen. Der Kreisvorstand hoffe auf zahlreiche Unterstützung aus der Region, um die Landfrauen als große Frauengemeinschaft wahrzunehmen.

Kreisvorsitzende Margret Beck (Weikersheim) stellte die drei Höhepunkte vor, die die Kreislandfrauen über den Sommer gestemmt haben: den Bauernmarkt in Bad Mergentheim, der Besuch des Bundeslandfrauentags in Ludwigshafen und das Erntedankfest in Bad Mergentheim.

Neben den vielen erfolgreichen Lehrgängen, Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen, die die Ortsvereine organisierten, sei der Kurs „Fit mit Baby“ besonders beliebt. Hier werde überlegt, ob sich aus dieser Vereinigung die „Jungen Landfrauen“ bilden können. suso

