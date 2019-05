Vier Insassen schwer verletzt

Wölchingen.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 12.40 Uhr auf der Kreisstraße K 2839 zwischen Boxberg und Wölchingen. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Die 37-jährige Fahrerin eines VW Touran war zusammen mit ihren beiden Kleinkindern auf der Straße „An der Schwemm“ in Fahrtrichtung K2839 unterwegs. Am Einmündungsbereich bog die Frau links in Richtung Boxberg ab und übersah hierbei einen von links kommenden Peugeot eines Mannes. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, so dass alle Insassen schwer verletzt wurden und mit dem Rettungsdienst und zwei Hubschraubern in Krankenhäuser kamen.

Insgesamt entstand Sachschaden von rund 40 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die K2839 komplett gesperrt. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Boxberg, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort waren. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019