Vier Stunden lang beste Unterhaltung

„So schön kann Narretei sein“ – so wird man es von der großen Besucherschar hören, die am Wochenende wieder bei der „Nacht der Narren“ zugegen war.

Boxberg. Eine närrische Stimmung auf dem Siedepunkt mit Musik und Tanz, dazu ein bunter Mix an närrischen Darbietungen sorgten wieder für alles, was ein Narrenherz begehrt.

Da hatte der „Bocknarr“, der in seinen Symbolfiguren „Böckle“ und „Geißle“ in der Umpfertalmetropole von Wänden und Decken grüßte, gut lachen. Dies hatte auch Zunftmeister Günter Ruck, der die Narrenschar begrüßte, und die Hauptakteure auf der Bühne, DJ Mac und „Schmitti“, der für die Programmansage verantwortlich zeichnete, vorstellte.

DJ Mac startete die Narrennacht mit einer Musik- und Tanzrunde und sorgte dafür, dass immer die passende Musik die Besucherschar in Schwung hielt und für gute Stimmung sorgte.

Um keine Antwort verlegen

Stets cool und um keine Antwort verlegen zeigte sich „Schmitti“, der Programmmanager. Er hatte alle Hände voll zu tun, denn groß war sein Programmzettel, der ihn durch die Nacht begleitete.

Dass es gleich in die Vollen ging, machte „Schmitti“ bereits bei seiner ersten Ansage deutlich, denn die Guggemusik „Black Knights“ haute so richtig auf die Pauke. Nicht ganz so lautstark, doch umso närrischer ging es beim Zunftmeisterempfang der „Bocknarren zu“. Lang war auch die Liste der Gäste, die Zunftmeister Günter Ruck begrüßen durfte.

Aus Kornwestheim waren die „Holzbachzotten“, die „Rombala- Hexen“, die „Flecka Gwädda“ sowie die Guggemusik gekommen. Auch Bürgermeister Christian Kremer mit seiner Gattin ist der „Nacht der Narren“ treu geblieben, ebenso wie die Abordnungen der FG „Hettemer Fregger“, der „Kalrobia“ Igersheim, die Walldürner „Klohn’s“, der „KG Betty“, der „Tauberhexen“ Königshofen, der „Ringelschwänzle“ Statthausen, der „Rootze“ Oberlauda, der Berchtesgadner „Gass’n“, der „Black Nights“, der „Umpferporzer“ und der Schwabhäuser „Biermännle“. Besonders begrüßte er das Prinzenpaar der „Narrhalla“, Prinzessin Carmen I. und Prinz Hartmut II.

„Atemlos durch die Nacht“ ging es auf dem närrischen Bankett weiter. Mit dem Schautanz der Männergarde der FG „Hettemer Fregger“, dem Tanz der „Rombala-Hexen“ und dem Showtanz der „Power Girls“ aus Dainbach präsentierte „Schmitti“ drei weitere Highlight auf dem närrischen Parkett. Dass die Halle so richtig zum Beben kam, sorgten danach die Guggemusik der Narren-Ober-Liga Kornwestheim.

Kaum gab es eine Pause, war es die Narrenschar, die die Tanzfläche stürmte und zu heißen Rhythmen das Tanzbein schwang. Eine Erholungspause gönnten sich die Tanzfreudigen, als „Schmitti“ als weitere närrische Höhepunkte die „Rot- Gold-Garde“ der „Narrhalla“, die Guggemusik „Umpferpforzer“ sowie den Juniorenschautanz der FG „Fideler Aff“ Walldürn ankündigte. Mit viel Temperament und Grazie präsentierte sich die Prinzengarde Oberlauda mit dem Showtanz „Von der Muse geküsst“, bevor zum Finale der Darbietungen die Präsidentengarde der FG „Fideler Aff“ mit ihrem Schautanz begeisterte.

Mitternacht und mehr als vier Stunden Powerprogramm waren vorbei, als Zunftmeister Günter Ruck und Programmmanager „Schmitti“ sich bei dem närrischen Publikum für ihr Kommen und bei den Akteuren und Helfern für ihren Einsatz mit einem dreifachen „Ho Narro“ bedankten.

War das bunte närrische Unterhaltungsprogramm auch aus, zu Ende war aber noch lange nicht die Nacht der Narren. DJ Mac zog auch zu später Stunde noch alle Register seines musikalischen Könnens und lockte das Narrenvolk auf die Tanzfläche.

Spitze noch nicht erreicht

Die „Nacht der Narren“ der Boxberger Bocknarren war wieder einmal „spitze“, noch nicht erreicht ist aber die Spitze bei der Boxberger Fastnacht.

Weiter geht es am Samstag, 2. März, um 20 Uhr mit dem Ballerball im Sportheim des VfB Boxberg-Wölchingen, am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr mit dem Bocknarrenschlagen im Rathaushof und am Dienstag, 5. März, um 14 Uhr startet der große närrische Fastnachtsumzug durch Boxbergs Straßen. Am Abend um 19 Uhr ist Fastnachtsausklang mit Fackelzug von der Umpfertalhalle zur Geldbeutelwäsche an der Sparkasse. Danach geht’s ins VfB-Sportheim zum Fastnachtsverbrennen und dem sich anschließendem Heringsessen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019