Unterschüpf.Von „Viva la vida“ (Berryman), über „Tomorrow shall be my dancing day“ (Chilcott) bis Pharell Williams Mega-Hit „Happy“ gibt es viele Gospel und Songs aus der Popkultur, die über Glück nachdenken oder glücklich machen, wenn man sie hört und singt. Der Gospelchor der Musikschule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal, die Gesangsklasse des Martin-Schleyer-Gymnasiums Lauda sowie die MSG Vocals haben dynamische wie innige Songs eingeübt. Die Kulturkirche bietet eine gute Plattform für musikalische Experimente.

Wer also mehr von der „Kunst, glücklich zu sein“ erfahren will, ist am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr in der Kulturkirche Unterschüpf willkommen.

Das Projekt steht unter der musikalischen Gesamtleitung von Claudia Heidrich. Die Moderation der Abendmeditation übernimmt Pfarrer Dr. Heiner Kücherer. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind erwünscht.

