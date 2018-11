Von Romantik bis Musical

Wertheim/Schweigern.Ein besonderer Hörgenuss bietet sich allen Musikinteressierten am Samstag, 24. November, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Schweigern. Der über die Grenzen Wertheims hinaus vielbeachtete Chor „Oktavenspringer“ des Sängerbunds Eichel stellt sich mit einem abwechslungsreichen Konzert im Umpfertal vor. Mit klassischer Chorliteratur aus der Romantik über Pop und Musical bis zu geistlichen Werken, in deutscher Sprache und in Fremdsprachen verstehen es die Sänger, ihre Zuhörer sehr gut zu unterhalten. „Einer der angesehensten Chöre in der Region“, so die Chronik und die Meinung der inzwischen großen Zahl an Fans, die dafür sorgen, dass ihre Konzerte regelmäßig innerhalb kurzer Zeit ausverkauft sind. So war es einerseits die Suche nach geeigneten Konzerträumen, aber auch der Wunsch, tauberaufwärts die Bekanntheit des Chores zu steigern, was zu dem Konzert in der geräumigen und gute Akustik bietenden Schweigerner Kirche führte.

1911 als Männerchor gegründet, ereilten den Sängerbund in den 1950er Jahren Nachwuchssorgen. Dies war die Geburtsstunde des gemischten Chors. Ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte war die Gründung eines zweiten Chores im Jahr 2000 unter der Leitung von Susanne Skirde mit dem Namen „Oktavenspringer“. Aus den anfangs 23 Sängern ist zwischenzeitlich die stattliche Anzahl von knapp 70 Sängern geworden.

Nach Konzerten in der Wertheimer Stiftskirche am 16. und 17. November gibt es am 24. November um 17 Uhr in Schweigern die Gelegenheit, die „Oktavenspringer“ zu hören.

