Von Schreinerei bis zur Gaststätte

Viel los war in der Kindespielstadt Lazy Town, die die Lazy Bones in den Ferien organisierten.

Boxberg. Die Kinderspielstadt „Lazy Town“ der Lazy Bones fand wieder in den Pfingstferien statt. Nachdem alle 57 Kinder sich angemeldet hatten, ging es los. In einem großen Kreis stellten sich die einzelnen Betriebe vor. Dann durften sich die Kinder entscheiden, wo sie gerne arbeite wollen. In der Gaststätte wurden Snacks und das Mittagessen zubereitet. In der Zimmerei konnte man Stühle aus Holz und Süßigkeitenspender bauen. Als Großprojekt baute die Gruppe noch einen riesigen Tisch für 20 Leute. Im Nagelstudio stellte man mit Hammer und Nägeln großartige Nagelbilder her. In der Filzerei bastelten die Kinder Mobiles mit gefilzten, bunten Kugeln dran. Die Schnitzerei schnitzte einen riesigen Marterpfahl, der am Ende auch bunt angemalt wurde. Beim Freizeitpark bereiteten die Kinder Spiele vor, die in der Mittagspause oder am Ende gespielt werden konnten. Der Gewinner erhielt am nächsten Morgen einen Preis.

In der Bäckerei wurde immer sehr leckeres Gebäck gebacken wie zum Beispiel Schokoladenmuffins oder Hefezopf. Nachmittags eröffnete die Bäckerei das Elterncafé.

Das Sägewerk sägte aus großen Baumstämmen viele Bretter. Dazu war auch ein echtes mobiles Sägewerk dort. Die Süßigkeitenbude machte Popcorn in schön verzierten Schachteln und Lebkuchenherzen, was sie in der Mittagspause mit dem selbst gebauten Buchladen verkauften. In der Knüpferei konnte man Freundschaftsarmbänder und Schaukeln knüpfen. Im Kunstatelier bastelte man Vasen aus Gips, Topfuntersetzer und Eierbecher. Die Marmeladenstube kochte sehr viel leckere Marmelade. Bei der Bank durfte man Geld zählen, Schecks vorbereiten und im Kaufhaus nebenan die Sachen aus den Arbeitsstätten verkaufen. Mit den Schecks konnten die Kinder zur Bank gehen und bekamen dort ihren Lohn in „Bones“, der Währung in dieser Stadt.

Am Nachmittag suchten sich die Kinder neue Arbeitsstellen aus. Erst wenn man genug verdient hatte, konnte man sich mit dem Geld im Freizeitpark vergnügen oder in der Süßigkeitenbude, der Bäckerei oder im Kaufhaus einkaufen gehen.

Die Kinder hatten mächtig viel Spaß bei den Aktionen. lb

