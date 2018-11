Vorboten des Stadtjubiläums

Grünsfeld.Die Menschen in der Stadt fiebern schon dem 700. Ernennungsjubiläum zur Stadt 2020 entgegen. Viele bringen sich jetzt schon ein oder wollen es noch tun. So könnte man die Veranstaltung im Rienecksaal überschreiben, zu der über 30 Vereinsvertreter und Privatpersonen gekommen waren. Man hatte den Kreis bewusst kleiner gewählt als beim ersten Workshop, denn die Effizienz war oberstes Gebot.

An zwei großen Tischen diskutierte man die Vorschläge des ersten Treffens und versuchte, alle Veranstaltungen auf das Jubiläumsjahr zu verteilen. Am anderen Tisch widmete man sich nur dem Jubiläumswochenende vom 20. bis 22. Juni 2020. Denn genau auf dieses Datum fällt die erste Erwähnung von Grünsfeld als Stadt. Damit ist diese Zeit geblockt mit den großen Attraktivitäten.

Kein Festzug geplant

Schnell wurde klar, auf einen Festzug möchte man lieber verzichten. Der bindet zu viele Kräfte, die an anderer Stelle als Helfer gebraucht werden. Überhaupt Helfer zu finden, das wird das allergrößte Problem werden, befürchten die Vereinsvertreter. Schon jetzt will an Vereinsfesten lieber jeder feiern, aber immer weniger Personen wollen aktiv mithelfen.

Fest steht auch schon der offizielle Festkommers am 13. März 2020. Hierfür wird noch ein besonderer Vortrag oder ein besonderer Auftritt gesucht. Bürgermeister Joachim Markert und das Organisationsteam im Rathaus um Christina Wenz und Carsten Ott sind jedoch zuversichtlich, dass man diese Kuh leicht vom Eis bekommt.

Bei der geplanten Menge an Veranstaltungen über das Jahr hinweg überlegt der eine oder andere Verein in den Ortsteilen schon, ob man nicht ein örtliches Fest ausfallen lässt und dafür mehr den Fokus auf das Stadtjubiläum legt. Nicht verschoben wird auf jeden Fall das Fest zum 70. Geburtstag der Krensheimer Musikanten. Es findet übernächstes Jahr vom 24. bis 27 Juli statt.

Auch schon gepflanzt sind 700 Krokus-Zwiebeln von Edgar Weinmann und Alois Reinhard im Stadtbereich. Damit ist der Anfang der 700 guten Taten, die der Bürgermeister beim ersten Treffen angeregt hatte, getan. Viele weitere werden folgen, da ist er sich sicher. Die Idee eines Findlings am Stadteingang soll ebenfalls weiter verfolgt werden. Ihn könnte man neben dem Bezug zum heimischen Muschelkalk auch als Hinweistafel für Veranstaltungen nutzen. Angedacht ist auch ein Stadtlauf, der nach Möglichkeit die Ortsteile mit einbinden soll und damit den Bezug und die Gemeinsamkeit unterstreicht.

Das Jubiläumsjahr beginnen wird ein Turmblasen um Mitternacht und ebenso beenden. Ob man einen jeweiligen Silvesterball veranstaltet, werden weitere Gespräch der Vereine untereinander bringen. Schön wäre es schon, war die einhellige Meinung an beiden Tischen bei der anschließenden Vorstellung der Ergebnisse.

Man will sich im Januar wieder treffen und weiter am Konzept feilen. Die Anregungen dieser Zusammenkunft werden wieder im Rathaus ausgewertet und fließen in den weiteren Ablauf mit ein. Bürgermeister Joachim Markert ist stolz auf den Ideenreichtum und das Engagement seiner Bürger. Das sagte er ganz deutlich. „Wir brauchen starke Vereine mit starken Ideen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018