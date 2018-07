Vorfahrt missachtet

Anzeige

Grossrinderfeld.Zwei Verletzte und Sachschaden von 7000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen in Großrinderfeld an der Kreuzung der Schönfelder Straße mit der Kreisstraße ereignete.

Ein 67-jähriger Lenker eines VW Golf befuhr die Schönfelder Straße von Ilmspan kommend in Richtung Schönfeld. Trotz eines Stoppschildes überfuhr er diese und stieß mit dem Toyota einer auf der Kreisstraße in Richtung Grünsfeld fahrenden 30-Jährigen zusammen. Beide Personen mussten von Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben den Rettungswagen war auch ein Notarzt zur Erstversorgung an der Unfallstelle.