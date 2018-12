Vorfreude auf ein spannendes neues Jahr

Traditionell fand am Freitag vor dem dritten Advent die Jubilarfeier der Hofmann Menü-Manufaktur in der Schulsporthalle in Schweigern statt.

Schweigern. Die beiden neuen geschäftsführenden Gesellschafter, Joachim Reichelt und Frank Hanses (seit Juni und seit April im Amt) bedankten sich bei den Mitarbeitern für die Unterstützung im alltäglichen Miteinander. Die Hofmann Menü-Manufaktur könne erfreulich positive Zahlen und Ergebnisse im ablaufenden Kalenderjahr verzeichnen, verkündeten beide Chefs und stellten ein spannendes nächstes Jahr in Aussicht, auf das sie sich in der Zusammenarbeit mit allen sehr freuten. Die Jubilare erhielten für ihre Leistung und ihre Treue zum Unternehmen reichlich gefüllte Präsentkörbe – und die Band „RockIt ! The Show must go on“ aus dem Odenwald sorgte für Tanzstimmung in der Halle, was bis in die frühen Morgenstunden ausgenutzt wurde.

Nachfolgend die Jubilare der Menü-Manufaktur Hofmann aus dem laufenden Jahr: Zehn Jahre: Doris Behringer, Rocco Diesterhaupt, Markus Eid, Ludwig Gittinger, Erwin Götte, Elke Gresser, Andrea Hofmann, Claudia Lotter, Walter Meyer, Michael Noe, Jens Nonhübel, Anneliese Schmitz, Stephanie Zehnter. 15 Jahre: Kai Heeg, Tina Rosenitsch, Markus Ryssel, Waltraut Keller, Hüseyin Yilmaz, Markus Zenkert. 20 Jahre: Klaus Albrecht, Raimund Holler, Sascha Ihm, Alexander Nicklas, Margot Nitsche, Hartmut Röhrdanz. 25 Jahre: Joachim Beier, Anneliese Engert, Jörg Gillmann, Nicole Hörlein-Throm, Sabine Roy-Grünzig, Wolfgang Volk-Scherer, Ralf Warncke, Michael Weber, Harald Weiß. 30 Jahre: Martina Assel, Andrea Brunner, Martin Gerlinger, Mary-June Henn, Edwin Herold, Claudia Koper, Ulrich Weckesser. 35 Jahre: Kurt Hopf, Matthias Maciejek, Jürgen Maciejek. 40 Jahre: Alwin Deißler, Volker Hofmann, Ekkehard Keller: Rentner: Eugen Eger, Gerhard Herold, Ekkehard Keller, Eckhard Kreft, Walter-Andreas Lamm, Hans-Peter Pucher, Marlies Ruck, Marianne Waldecker, Alina Walter.

