Vorsitzender Weber im Amt bestätigt

Boxberg.Zur Gruppenversammlung trafen sich die Vereinsvertreter und Chorleiter der Gesangvereine und Chöre der Sängergruppe II Boxberg im Sängerbund Badisch-Franken im Vereinshaus in Uiffingen.

Nach der musikalischen Eröffnung mit den Liedern „Die Liebe ist der Welt geschenkt“ und „ Was kann schöner sein“ durch die Chorgemeinschaft Uiffingen unter der Leitung von Waltraud Herold hieß Gruppenvorsitzender Dieter Weber die Mitglieder und Gäste willkommen.

Nach dem Totengedenken, das von der Chorgemeinschaft Uiffingen mit der Trauerweise „Still schweigt die Welt“„ gesanglich umrahmt wurde, würdigte Bürgermeister Christian Kremer die politische und gesangliche Tätigkeiten von Präsidentin Waltraud Herold anlässlich ihres 70. Geburtstages.

Er dankte der Sängergruppe, den Vereinen Chören und Chorleitern für ihr Engagement und die Gestaltung des kulturellen Lebens in den Dörfern und Gemeinden und nannte das Singen eines der schönsten Hobbys.

Positive Entwicklung

Ortsvorsteher Stefan Bier zeigte sich erfreut über die positive Entwicklung in den Chören und hier ganz besonders auch bei der Chorgemeinschaft Uiffingen.

Über das abgelaufene Tätigkeitsjahr berichtete Gruppenvorsitzender Dieter Weber von zahlreichen Anlässen. Er erinnerte an die Jahreshauptversammlung des Sängerbunds Uissigheim. Das Gruppensingen in der Kirche in Krautheim war wieder ein voller Erfolg. Neuerungen bezüglich der GEMA wurden erläutert.

Wolfgang Köhler, Schatzmeister des Sängerbundes, referierte sehr umfangreich über die neue Datenschutzverordnung und hierzu bekam jeder Chor die wichtigsten Unterlagen ausgehändigt. Er dankte den Vereinsvertretern und Chorleitern für ihre Unterstützung.

Kassier Helmut Gundacker berichtete über eine positive Finanzentwicklung. Keinerlei Beanstandungen und ein besonderes Lob für den Kassier gab es von Kassenprüferin Karin Endres in ihrem Prüfbericht. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Festgelegt wurden die Termine für die Gruppenversammlung am 12. Januar 2020 in Krautheim. Und das Gruppensingen am 25. April 2020 in der Festhalle Schweigern wird vom Liederkranz Schweigern ausgerichtet. Eine Vorstandssitzung hierzu findet am 18 März in Schwabhausen im Feuerwehrgerätehaus statt.

Bei den Wahlen fungierte Christel Müller vom Sängerbund Epplingen als Wahlleiterin und Vorsitzender Dieter Weber und sein Stellvertreter Helmut Gundacker wurden einstimmig wiedergewählt und haben die Wahl angenommen.

Danach erklärte Bundeschorleiterin Brigitta Meuser, dass alle Mitgliedsbeiträge steuerlich geltend gemacht werden können. Für dieses Jahr sei wieder ein Vizechorleiterlehrgang geplant. Zudem ging sie auf die Stimmbildung ein.

Weiterhin sehr wichtig sei die alljährliche Bestandsmeldung, denn nur auf Grund dieser Daten werde die Chorleiterförderung ausbezahlt. Auch sollten alle Vorgänge über den Sängerbund eingereicht werden. Nur so sei sichergestellt, dass der Sängerbund über die aktuellen Informationen verfüge. Alle Informationen könnten auch über die Webseiten von SVF, BCV und DCV abgerufen werden und Präsidentin Waltraud Herold stehe für Auskünfte zur Verfügung. Abschließend bedankte sich Weber bei allen Teilnehmern, der Chorgemeinschaft Uiffingen unter der Federführung von Hiltrud Schneeweis für die Umrahmung und Ausrichtung sowie für die gute Zusammenarbeit.

