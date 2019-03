Boxberg.Der 300. Geburtstag von Pfarrer Johann Friedrich Mayer jährt sich am 27. September. Geboren in Herbsthausen, hat er sich als Agrarwissenschaftler und Universalgelehrter einen Namen gemacht. Sein Wirken hat in der Region bis heute Spuren hinterlassen. Von 1745 bis zu seinem Tod 1798 war er als evangelischer Pfarrer in Kupferzell tätig. 1773 erschien sein Hauptwerk, das „Lehrbuch für die Land- und Houßwirthe“. Dies ist ein Nachschlagewerk über die damals fortschrittlichen Methoden der Haus- und Landwirtschaft.

Tillmann Zeller ist ein Bewunderer von Pfarrer Mayer und im Vorstand der gleichnamigen Gesellschaft tätig. Der Heimatverein Boxberg freut sich, diesen qualifizierten und engagierten Referenten zu dem Vortrag über Pfarrer Mayer gewonnen zu haben. Der Vortrag findet am Sonntag, 24. März, im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins (Beginn: 19 Uhr) im Heimatmuseum statt.

