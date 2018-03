„Während der Krieg alles zerstörte“

Anzeige

Der 30-jährige, der eigentlich über kulturelle Veranstaltungen und Kunst für die Feuilletonseiten einer Tageszeitung in Erbil berichtete, sah sich in den letzten Jahren seit 2009 immer mehr mit dem Leid und Elend seiner Mitmenschen konfrontiert und richtete darauf seinen Fokus. Ein Fotohandy musste anfangs reichen, um die Situationen und Motive des Augenblicks festzuhalten

Motivsuche

Umso erstaunlicher ist das Ergebnis der Ausstellung mit großformatigen Schwarz-Weiß-Fotos und Farbaufnahmen, denn erst im Jahre 2011 reichte es zu einer richtigen Kamera mit Teleobjektiv und Weitwinkel. Rawand Jawad sah genau hin bei der Motivsuche, und er verzichtete auf den allabendlichen Fernsehbilderblick auf blutverschmierte Leichen, zerfetzte Autos und bärtige Terrorpaten im Irak, der sich seit dem „Krieg gegen den Terror“ fest in die Netzhaut eingebrannt hat.

Aber Rawand Jawad drückt mit seinen Bildern genau das aus, was dieser Waffengang in den Köpfen westlicher Fernsehzuschauer hinterlässt.

Er will zeigen, was der Krieg mit den Menschen gemacht hat, die dafür aber nichts können. Neben dem unsäglichen Leid und Elend und den großen körperlichen Strapazen, die vor allem Frauen und kleine Kinder besonders hart treffen, lichtete der seit Sommer 2017 in Boxberg lebende Neubürger aber auch Frauen und Männer in ihrer kurdischen Tracht ab.

Sehnsucht nach Frieden

Er zeigt vor allem mit der Aufnahme einer jungen Kurdin, die eine Taube in den Händen hält, wonach sich die Menschen in der Heimat sehnen: Endlich wieder in Frieden und ohne Angst leben zu können in einem Land, in das auch hoffentlich wieder das Lachen zurückkehrt, wie Bürgermeisterstellvertreter Bernhard Bundschuh in seinem Grußwort für die Stadtverwaltung zum Ausdruck brachte.

Musikalisch umrahmt wurde die von den Mitarbeitern der Mediothek mit Unterstützung des Helferkreises und des Vereins „Akzente“ organisierte Ausstellungseröffnung vom Trio Christiane Weber, (Gesang und Violine) Arndt Bröker (Bassgitarre) und Stefan Rauch (Gesang und E-Gitarre).

