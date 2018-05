Wallfahrt zur Josefskapelle

Anzeige

Königheim.Die zwischen Königheim und Eiersheim unweit der Gemeindeverbindungsstraße nach Külsheim im Wald erbaute Josefskapelle ist am morgigen Sonntag wieder Ziel der Sternwallfahrt der Pfarrgemeinden Eiersheim, Dienstadt und Königheim.

Seit vielen Jahren pilgern zahlreiche Gläubige am dritten Sonntag im Mai zu der Kapelle, die dem Heiligen Josef geweiht ist. Von alters her stand an diesem Platz auf Eiersheimer Gemarkung eine kleine Kapelle. Als Ende des 19. Jahrhunderts der Eiersheimer Schäfer Georg Michael Herbert bei einem schweren Unwetter in große Not geriet, gelobte er, für die Errettung aus der Lebensgefahr eine größere Kapelle zu erbauen. Er löste dieses Versprechen ein und finanzierte mit anderen Spendern aus Königheim und Eiersheim den Bau der heutigen Kapelle. Sie wurde am Festtag Maria Geburt 1888 durch Dekan Eckert eingeweiht.

Die drei Pfarrgemeinden wechseln sich mit der Organisation der Wallfahrt ab, in diesem Jahr ist es die Pfarrgemeinde Königheim. Die Wallfahrer aus Königheim treffen sich um 13.15 Uhr an der Haigerkapelle und gehen gemeinsam zur Josefskapelle. Dort treffen die Pilger mit den Gläubigen aus den anderen Pfarrgemeinden zusammen. Um 14.30 Uhr findet an der Kapelle eine feierliche Andacht mit Pfarrer Franz Lang statt, die musikalisch umrahmt wird.