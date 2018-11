Walter Sohns wurde zum Ehrenmitglied ernannt

Uiffingen.Zur Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Uiffingen im Feuerwehrraum des Dorfgemeinschaftshauses hieß Vorsitzender Wolfgang Schreck die Mitglieder und Gäste willkommen,darunter den Regionalbeauftragten des Landesverbandes, Udo Lorenz aus Gissigheim.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder gab der Vorsitzende ein kurzer Bericht über das abgelaufene Jahr. Nach einem eher nassen Winter war der Rest des Jahres zu trocken und viel zu heiß. Die ersten Aussaaten und Pflanzungen im Frühjahr entwickelten sich sehr gut. Aber ab Mai regnete es nur noch wenig und ohne Gießen ging gar nichts mehr.

Trotz Trockenheit blühten die Obstbäume im Frühjahr prächtig und es entwickelte sich bei Steinobst sowie Äpfel und Birnen ein guter Behang. An vielen Bäumen brachen unter der Last der wachsenden Früchte viele Äste ab. Es konnten überwiegend große und saftige Früchte geerntet werden und der Preis beim Verkauf am Lagerhaus der ZG lag bei sechs Euro je Doppelzentner.

Man beteiligte sich am „Uiffinger Winterzauber“. Das Geschäft sei gut gelaufen, hieß es. Lediglich der Verkauf von Ansichtskarten von Uiffingen ließ zu wünschen übrig, so Schreck.

Im Frühjahr wurden im Rahmen des Förderprogramms „Baumschnitt-Streuobst“ wieder zahlreiche Bäume von Vereinsmitgliedern geschnitten. Das Geld für die Schnittsaison 2017/18 wurde inzwischen ausgezahlt. Es sei nicht sicher, ob das Programm in zwei Jahren weitergeführt werde. Ein Obstbaumschnittkurs unter Leitung von Harald Lurz vom Landratsamt wurde durchgeführt. Die Girlanden für den Osterbrunnen wurden gebunden und angebracht. Pflegemaßnahmen an den vereinseigenen Grundstücken sollen nachgeholt werden, so der Vorsitzende.

Bei Christian Wild wurde mit der vereinseigen Obstpresse eine Quittenpressaktion durchgeführt. Bei acht Pressungen gab es jeweils 50 bis 60 Liter Saft und jeder der Quitten anlieferte, konnte auch Saft mit nach Hause nehmen. Am Ende seiner Aufführungen dankte der Vorsitzende allen Helfern für ihren Einsatz bei den einzelnen Aktionen.

Nachdem Schriftführer Rudolf Bauer das Protokoll der letztjährigen Versammlung vorgetragen hatte, gab Kassier Kurt Dötter einen ausführlichen Kassenbericht. Ihm war zu entnehmen, dass der Verein finanziell gut gerüstet ist. Kassenprüfer Walter Sohns, der zusammen mit Manfred Blesch die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine saubere und einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Neuwahlen

Es standen Neuwahlen des gesamten Vorstands an. Hierbei fungierte Bürgermeister Christian Kremer als Wahlleiter. Vorsitzender Wolfgang Schreck, sein Stellvertreter Christian Wild und Kassier Kurt Dötter wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Da der langjährige Schriftführer Rudolf Bauer nicht mehr kandidierte, wurde für ihn Jürgen Wild gewählt.

Neu ist ebenfalls Lukas Ernst als Beisitzer. Die beiden Kassenprüfer Walter Sohns und Manfred Blesch führen ihre Ämter weiter.

Bürgermeister Kremer und Ortsvorsteher Stefan Bier lobten den Verein für seine umfangreichen Tätigkeiten.

Der Regionalbeauftragte des Landesverbandes und Kassenwart des Kreisverbandes, Udo Lorenz aus Gissigheim wies auf die Rundbriefe hin, die an alle Obst- und Gartenbauvereine versendet werden. Als Kassier des Kreisverbandes mache ihm die Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden im Mai-Tauber-Kreis und in Franken sehr viel Spaß und Freude.

Lorenz übernahm auch die Ehrungen von drei Vereinsmitgliedern. Elisabeth Schelling wurde für 25-jährige Mitgliedschaft im OGV Uiffingen mit der silbernen Obstbaum-Anstecknadel und einer Urkunde geehrt. Für 20-jährige Schriftführertätigkeit wurde Rudolf Bauer mit einer Urkunde und der goldenen Anstecknadel mit dem Apfel ausgezeichnet. Walter Sohns kann auf eine 30-jährige Kassenprüfertätigkeit zurückblicken. Er erhielt dafür eine Urkunde und die goldene Anstecknadel mit dem Apfel und dem goldenen Ehrenlaub. Lorenz dankte allen für die langjährige Vereinstreue und die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein. Vonseiten des Vereins überreichte Wolfgang Schreck ein Weinpräsent. Außerdem wurde Walter Sohns zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt hierfür eine Urkunde.

Ausblick

Dann gab der Vorsitzende die Termine für das kommende Jahr bekannt. Im Frühjahr werden Bäume geschnitten und die vereinseigenen Grundstücke müssen gepflegt werden. Die Girlande für den Osterbrunnen soll am 30. März gebunden und angebracht werden. Arbeitseinsätze sind auch an der Vogeltränke und der Schutzhütte am Berolzheimer Weg nötig.

Christian Wild zeigte noch einige Bilder eines Durchlauferhitzers, mit dem Apfelsaft erhitzt werden kann und der dann in Flaschen oder in Bag in Box-Beutel abgefüllt wird. Es kann die genaue Menge für das zu füllende Behältnis eingestellt werden. Bei entsprechendem Interesse der Mitglieder würde das Gerät vom Verein angeschafft und könnte ausgeliehen werden.

Die nächste Generalversammlung ist am 9. November 2019, sagte der Vorsitzende abschließend. rb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018