Wasserpreis wird kräftig angehoben

Der Boxberger Gemeinderat fasste einstimmig weitreichende Beschlüsse, nach deren Umsetzung Boxberg, aber auch Schweigern städtebaulich ein attraktiveres Erscheinungsbild bekommen.

Boxberg. In Schweigern werden die Schulstraße und die Neue Straße im Rahmen der Wohnumfeldmaßnahme grundlegend saniert, wobei alle Versorgungsleitungen erneuert und auch die Vorbereitungen für die Verlegung des Glasfaserkabels getroffen werden.

In der Kernstadt Boxberg soll 2019 in vier Bauabschnitten die komplette Ortsdurchfahrt im Zuge der B 290 erneuert werden. Beide Maßnahmen schlagen mit rund 4,1 Millionen Euro zu Buche, wobei sich bei der Ortsdurchfahrt Bund, Land und Stadt die Kosten teilen. Bei der Maßnahme in Schweigern hat das Regierungspräsidium seine Unterstützung mit Mitteln aus dem ELR-Programm zugesagt.

Weniger freuen werden sich die Boxberger Bürger über die künftige Wasserrechnung, denn der Preis für einen Kubikmeter Frischwasser wurde um 35 Cent auf 2,35 Euro angehoben. Gleichzeitig verringert sich die Schmutzwassergebühr von 2,50 auf 2,30 Euro je Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert bei 13 Cent.

Boxberg im Mittelfeld

Bürgermeister Christian Kremer und Kämmerer Jürgen Kilian erläuterten den Ratsmitgliedern vor der Abstimmung nochmals detailliert die Grundlagen und Zahlen der Gebührenkalkulation, die von der Kommunalaufsicht bereits abgesegnet wurde. Dabei war zu hören, dass Boxberg im Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden des Landkreises im Mittelfeld rangiert, dass aber besonders in den Städten und Gemeinden im mittleren Taubertal wohl bei den anstehenden Gebührenkalkulationen mit weiter steigenden Wasserpreisen zu rechnen sei. Die Gebührenerhöhung wurde bereits in einer vorangegangenen Sitzung vorberaten und am Montag einstimmig beschlossen.

Die Neue Straße und die Schulstraße in Schweigern sind in einem sehr schlechten Zustand. Daher wurde für diesen Bereich 2017 Mittel aus dem ELR-Jahresprogramm 2018 beantragt. Die Mittel wurden vom Regierungspräsidium bewilligt, wie Bürgermeister Christian Kremer den Gemeinderat informierte. Im Zuge der Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 hat der Gemeinderat die notwendigen Gelder im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt. Die notwendigen Planungen wurden zwischenzeitlich vom beauftragen Ingenieurbüro Jouaux erstellt und von Ingenieur Dieter Braun nochmals im Gemeinderat im Detail erläutert.

So werden zum Beispiel in beiden Straßen auch stromsparende LED-Straßenlaternen installiert. Bei der Ausschreibung lag die Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen mit der Angebotssumme von rund 1,107 Millionen Euro am günstigsten und wurde mit der Durchführung der Bauarbeiten beauftragt.

Die Ortsdurchfahrt Boxberg wird zum 1. Januar 2019 von einer Bundesstraße zur Landesstraße abgestuft. Zuvor hat sich der Bund bereit erklärt, die Straße grundhaft zu sanieren. In diesem Zusammenhang sollen von Seiten der Stadt Boxberg die Wasserleitung sowie der Kanal ausgetauscht werden. Auch die notwendigen Vorarbeiten für die Glasfaserkabelverlegung werden gleich erledigt.

Sicherheit im Vordergrund

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Boxberg wird sicherlich von allen Bürgern begrüßt, auch wenn dadurch Unannehmlichkeiten für die Anlieger, aber auch für die Verkehrsteilnehmer unvermeidlich sein werden. Sie soll in vier Bauabschnitten erfolgen und Ende 2019 abgeschlossen sein, wie das Stadtoberhaupt in der Sitzung am Montagabend informierte. Der entsprechenden Vereinbarung mit dem Bund stimmten die Räte ohne Ausnahme zu. Dass beim Ausbau vor allem auf die Sicherheit der Fußgänger ein besonderes Augenmerk gerichtet wird, kam in verschiedenen Wortmeldungen deutlich zum Ausdruck.

Außerdem solle alles getan werden, um den teilweise stockenden Durchgangsverkehr in der Stadtmitte flüssiger zu gestalten. Letzteres dürfte schwierig werden, denn die beengten räumlichen Verhältnisse lassen sich kaum verändern. „Wir müssen uns mit den baulichen Gegebenheiten arrangieren“, verdeutlichte Kremer die aktuelle Situation. Bevor die Baumaßnahme beginnt, wird es noch eine Informationsveranstaltung für die Bürgerschaft geben.

Die Kosten für die Maßnahme, die sich Bund, Land und Stadt teilen, veranschlagte die Verwaltung mit rund drei Millionen Euro.

In der Sitzung wurde auch die Sanierung des landwirtschaftlichen Weges vom Oberschüpfer Schloss Richtung Aussiedler beschlossen. Die Erneuerung wird mit 20 000 Euro aus dem Programm zur Erneuerung landwirtschaftlicher Hauptwege gefördert.

Insgesamt betragen die Kosten rund 75 200 Euro. Ausführende Firma ist die Konrad-Bau.

Die Stadt Boxberg wird versuchen, mit Zuschüssen aus diesem Programm, das auf vier Jahre ausgelegt ist, noch weitere Feldwege zu sanieren, wie Kremer ankündigte.

Die EDV-Anlage im Boxberger Rathaus ist in die Jahre gekommen und bedarf dringend einer Erneuerung. Die letzte vollständige Anschaffung erfolgte vor über 20 Jahren. Zwischenzeitlich wurden die einzelnen Geräte nach Bedarf ausgetauscht und ergänzt.

Der zentrale Server, der in diesem Zeitraum einmalig erneuert wurde, ist zwischenzeitlich ebenfalls fast zehn Jahre alt. Dies hat nun zur Folge, dass auf jedem Rechner sehr unterschiedliche Softwareversionen eingesetzt werden, die altersbedingt nicht mehr in allen Bereichen miteinander kompatibel sind.

Neue Computeranlage

Neu angeschaffte Geräte, die mit der neuesten Software ausgestattet sind, können bereits aktuell nur noch bedingt ins Netzwerk eingebunden werden. Um das Rathausnetzwerk wieder auf einen einheitlichen Stand zu bringen beschloss der Gemeinderat, bei der Firma Computertechnik Thomas Bandt aus Igersheim eine neue Anlage mit 24 Rechnern für 45 300 Euro anzuschaffen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018