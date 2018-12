Weihnachten kehrt Werte um

Mensch - schon wieder Weihnachten“ – so äußerte sich vor kurzem eine Bekannte in geselliger Runde. Und sie meinte wohl damit: es scheint immer schneller zu gehen. Wir kommen kaum noch hinterher.

Mich haben diese Worte nicht mehr losgelassen. Warum? Weil ich sie unmittelbar zusammenbringe mit dem, was mir an Weihnachten wichtig ist: Gott wird Mensch.

Ich will versuchen, das zu übersetzen in unsere Welt hinein. Eine, die aus den Fugen geraten zu sein scheint. In der viele Menschen das Gefühl haben: das, was gestern noch Sicherheit gab, trägt heute nicht mehr.

Dass Menschen wie Gott sein wollen, ist nicht neu. Wir folgen alle nur allzu bereit dem neuen Stern der Perfektion. Weihnachten aber heißt: Gott wird Mensch. Damit wird ein neuer Maßstab gesetzt. Denn Menschsein heißt alles andere als perfekt oder gar unsterblich zu sein. Doch genau darauf lässt Gott sich ein: auf unsere Unvollkommenheit, auf unsere Verletzlichkeit. Dafür ist er sich nicht zu schade. Weil wir ihm wertvoll sind, jeder und jede. So wie er ist. So wie sie ist.

Mich trägt dieses kraftvolle Versprechen, mir gibt es Sicherheit.

Und ich wünsche mir: Machen wir es wie Gott, werden Mensch und einander zu Mitmenschen! Weihnachten kehrt die Werte um. Schwache werden stark sein, Verfolgte gewinnen, Traurige diejenigen, die strahlen werden. Was für eine Verheißung! Alles soll wieder ins Lot kommen.

Das kleine schutzlose Kind in der Krippe weist uns den Weg.

Da kann es doch eigentlich nicht schnell genug gehen. Gott sei Dank! Schon wieder Weihnachten! Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes und friedvolles Fest und bleiben Sie behütet auf allen Ihren Wegen!

Ihre Pfarrerin Heike Kuhn

Leiterin der evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018