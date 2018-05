Weltgewandt und leidenschaftlich

Anzeige

Unterschüpf.Antonina Krymova hat am St. Petersburger Konservatorium zunächst Klavier studiert, dann Orgel bei Professor Daniel Zaretsky. 2010 wechselte sie zu Professor Ludger Lohmann an die Staatliche Hochschule für Musik Stuttgart. Sie hat 2012 ihren Master in Orgel abgeschlossen. Es folgte 2014 ein Master in historischen Tasteninstrumenten und zahlreiche Konzertreisen mit Schwerpunkt in europäischen Hauptstädten, in denen sich die junge Russin jeweils mehrere Monate aufhielt, um Kulturen wie Sprachen zu studieren. Inzwischen spricht sie fünf Sprachen fließend. Die Kulturkirche freut sich, mit Krymova eine weltgewandte und leidenschaftliche Künstlerin gewonnen zu haben: Sie wird am Freitag, 25. Mai, 19.30 Uhr an der Adam-Ehrlich-Barockorgel in der evangelischen Kirche ihren Lieblingskomponisten spielen: Bach. Eintrittskarten: Evangelisches Pfarramt Unterschüpf, Telefon 0 79 30 / 367, bei Sibylle Acker, Telefon 0 79 30 / 20 20, oder info@kulturkirche-schuepfergrund.de. Infos unter www.antoninakrymova.com.