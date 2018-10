Werner Welz feierte Kronjuwelenkonfirmation

EWölchingen.Festlich feierte die evangelische Kirchengemeinde die Jubelkonfirmation von 28 Gemeindemitgliedern und ehemals Einheimischen. Vor 50, 60, 65,70 und sogar 75 Jahren konfirmiert. Sie alle zogen gemeinsam mit Pfarrer Philipp Hocher in die Kirche ein.

In Erinnerung an ihr Konfirmationsversprechen dankte er im Gebet für Gottes Beistand in der zurückliegenden Zeit.

In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Philipp Hocher an die Verbundenheit mit dem einst zugewiesenen Konfirmationsspruch. Viele nehmen diesen als Leitspruch durch ihr Leben in guten als auch schweren Tagen. Der Spruch erinnere sie an die ewige Gnade Gottes. Stellvertretend betete man den meistbekanntesten Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“.

Leitspruch für das Leben

Allen Jubelkonfirmanden wurde der eigene Konfirmandenspruch vorgelesen, eine Urkunde überreicht und der Segen zugesprochen.

Nach Abendmahl und vielen Liedern zogen die Jubilare aus der Kirche aus. Gemeinsam genossen sie den sonnenreichen Oktobertag mit Mittagessen und anregenden Gesprächen. Die Jubelkonfirmation ist nicht nur eine Erinnerung an das Konfirmationsversprechen, sondern bietet zudem die Möglichkeit des Wiedersehens mit alten Bekannten und Freunden.

Ihre goldene Konfirmation (50 Jahre) feierten Günter Gerner, Reinhold Haas, Fritz Koch, Dr. Roland Metzger, Erich Schlesinger, Ulrich Staubitz, Jürgen Welz, Adelheid Henn, geborene Nerlich, Ingeborg Kaufmann, geborene Geilsdörfer, Irmgard Pikart, geborene Haas, Ursel Ratz, geborene Trautmann, Gerlinde Schaidle, geborene Konieczny, Hildegard Söllner, geborene Haas, Birgit Zweig, geborene Quenzer.

Diamantene Konfirmation (60 Jahre) begingen Folker Jung, Dieter Mangold, Wolfgang Schweizer, Uta Freund, geborene Reichert, Erika Hettinger, geborene Wolfert, Karin Kaibel, geborene Stadelmann, Karin Sittler, geborene Vierling, Renate Vollmer, geborene Volk.

Eiserne Konfirmation (65 Jahre) feierten Anneliese Baumann, geborene Wild, Helga Reichert, geborene Frey, Brigitte Thoma und Werner Weißbrodt.

Das seltene Fest der Gnadenkonfirmation (70 Jahre) konnte Karl Staubitz aus Wölchingen feiern. Bei Werner Welz als Boxberg liegt die Konfirmation noch länger zurück. Er feierte die Kronjuwelenkonfirmation (75 Jahre). suso

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018