Wertvolle Unterstützung für Wildbienen

Wittighausen.Das Insektensterben ist in aller Munde. Die Jugendabteilung der Nabu-Ortsgruppe Wittighausen wollte nicht tatenlos zusehen, sondern aktiv einen Beitrag zur Förderung der Insekten leisten.

Mit Begeisterung machten sich die Kinder ans Werk, schnitten Schilfhalme zurecht und bauten Insektenhotels, die sie in ihren Gärten an einem sonnigen, wettergeschützten Platz aufhängten. Gerade einige Wildbienenarten sind auf solche Nistgelegenheiten angewiesen, denn während die Honigbienen einen Staat bilden, leben die meisten Wildbienenarten solitär, also alleine.

Bei ihnen gibt es keine hilfreichen staatenbildende Arbeiterinnen, sondern nur Männchen und Weibchen, von denen nur die Weibchen Nestbau und Brutpflege betreiben. In kleinen Löchern in Holz, Lehm oder Strohhalmen werden die Eier zusammen mit Pollen in einzelnen Kammern deponiert. Die Weibchen verschließen ihre Niströhren und sterben nach wenigen Wochen Lebenszeit. Die Brut entwickelt sich ohne weitere Pflege und schlüpft üblicherweise erst im nächsten Jahr. Die Bestäubungsleistung ist beeindruckend, eine Pelzbiene kann bis zu 8800 Blüten/Tag besuchen und schafft damit mehr als doppelt so viel wie die Honigbiene. Gerade Nutzpflanzen wie Erdbeere, Raps, Apfel und Birne werden zu über 50 Prozent von Wildbienen, zu denen die Hummeln zählen, bestäubt. Somit stellen die Wildbienen auch einen enormen wirtschaftlichen Wert für die Menschheit dar. Durch blühende Gärten und Anlegen von Blühstreifen kann jeder die Insektenwelt fördern. nabu

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.06.2019