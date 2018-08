Wichtige Anschaffungen sind nun finanzierbar

Boxberg.Es ist nicht sehr oft der Fall, dass Anrufe bei der Feuerwehr nicht auf einen Notfall hinweisen, sondern eine erfreuliche Nachricht bringen, so Stadtkommandant Harry Schroth in seinem Grußwort im Gemeinschaftsraum des Feuerwehrgerätehauses in Schweigern. Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV-Versicherung) hatte die Stadtfeuerwehr Boxberg aus ihrem Spendenfonds zur Unterstützung der Feuerwehren im Badischen Landesteil mit 10 000 Euro bedacht. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte der neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende der BGV Versicherung, Raimund Herrmann an Bürgermeister Christian Kremer und Stadtkommandant Harry Schroth den symbolischen Spendenscheck.

Stadtkommandant Harry Schroth sagte, dass es durch diese Spende möglich geworden sei, kurzfristig notwendige Beschaffungen zu tätigen und damit die Einsatzbereitschaft der Stadtfeuerwehr und seiner Abteilungen weiter zu erhöhen und zu verbessern. So konnten vier neue Atemschutzgeräte für den Brandeinsatz und eine Schmutzwasserpumpe, die besonders für den Hochwassereinsatz Verwendung findet, beschafft werden.

Eine ganz besondere Neuerung für den Einsatz bei der Technischen Hilfeleistung stelle die Beschaffung des neuen Tablets dar, mit dem im Einsatzfalle die technischen Daten aller Kraftfahrzeuge (weltweit) abgerufen werden können, so der Kommandant. Dies sei, wie der stellvertretende Stadtkommandant Tobias Britsch erläuterte, in Anbetracht der vielfältigen technischen Ausstattungen bei Kraftfahrzeugen (Elektro, Gas, Hybrid) bei der technischen Hilfeleistung unverzichtbar, um nicht sofort erkennbare Gefahren für die Helfer beim Einsatz zu vermeiden beziehungsweise zu minimieren. Raimund Herrmann. lobte die Gesamtwehr und ihre Abteilungswehren für ihren beispielhaften ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Boxberger Stadtgebiet. Die BGV, als kommunale Hilfseinrichtung gegründet, sei von dem Grundgedanken getragen Schutz, Beratung und Hilfe für die Kommunen zu bieten. Mit ihrem Spendenfonds will die BGV dazu beitragen das ehrenamtliche Engagement bei den Feuerwehren im Badischen Landesteil zu fördern und zu unterstützen.

Besonders bei den Wehren kleinerer Kommunen sei das Budget oft nicht allzu üppig. Es sei deshalb erfreulich, dass man bei derFeuerwehr in Boxberg mit diesem Spendenbetrag die vorgestellten Beschaffungen und Ausstattungen ermöglichen und damit die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr verbessern konnte. Auch den für die Zukunft notwendigen Feuerwehrnachwuchs habe man beim BGV nicht vergessen. Zur Unterstützung von Aktionen in der Nachwuchswerbung überreichte er dem Stadtkommandanten ein Minifeuerwehrauto zur frühzeitigen Motivation für das Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Ein besonderes Danke für diese großzügige Spende sagte auch Bürgermeister Christian Kremer. Es sei sehr erfreulich, dass der BGV mit seinem Spendenfonds das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehren besonders fördere und unterstütze. Man sei in der Stadt Boxberg stets bemüht, eine optimale Ausstattung der Stadtfeuerwehr und ihrer zwölf Abteilungen sicherzustellen. Doch für die Kommune seien dafür auch erhebliche finanzielle Anstrengungen notwendig. Umso erfreulicher sei es, mit einer solchen unerwarteten Hilfe unterstützt zu werden. Ein besonders Lob zollte er dem BGV für die stets gute Zusammenarbeit und Unterstützung. prewe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018