Wichtiger Ruhepunkt für Betroffene

Boxberg/Ahorn/Assamstadt.Die Betreuungsgruppe „Lichtblicke“, die vor zehn Jahren bei der kirchlichen Sozialstation Boxberg ins Leben gerufen wurde, ist zwischenzeitlich zu einer Erfolgsgeschichte im Bereich der Kommunen Boxberg, Assamstadt und Ahorn geworden. Ziel dieses Gruppenangebotes ist es, Patienten mit einer Demenzerkrankung, aber auch Alleinstehende gemeinsam in der Gruppe außerhalb ihres persönlichen Umfeldes zu betreuen, um dadurch die pflegenden und betreuenden Angehörigen zu entlasten, aber auch den Kontakt nach außen und das Miteinander der Betroffenen durch gemeinsame Aktivitäten zu stärken und zu fördern. Grund für die Verantwortlichen, in einer Feierstunde in den neu bezogenen Räumen der Sozialstation in Boxberg Rückschau auf dieses erfolgreiche Jahrzehnt Betreuungsarbeit zu halten und das Mitarbeiterengagement zu würdigen.

Nach der Begrüßung durch den Vorstand der kirchlichen Sozialstation Boxberg, Bertram Kettemann, und einem ökumenischen Gottesdienst von Pfarrer Kolb und Pfarrer Hocher, der vom Posaunencho Buch musikalisch umrahmt wurde, blickte die Leiterin der Betreuungsgruppe „Lichtblicke“, Elfriede Hertlein, auf zehn Jahre Gruppenarbeit sowie die Entwicklung und Arbeit der Betreuungsgruppe zurück.

Am 5. November 2008 wurde erstmals in den Räumen der Boxberger Mediothek ein Gruppennachmittag mit sieben Gästen und vier Betreuungskräften durchgeführt. Für Elfriede Hertlein, Rosemarie Rieger und Elke Fischer, die auch heute noch als Verantwortliche in der Betreuungsgruppe tätig sind, war es damals absolutes Neuland. Planung, Organisation, Abholung, Programm: Alles musste erst geregelt werden.

Zug um Zug ging es gemeinsam an die Aufbauarbeit, die schon bald erste Früchte zeigte, wie die steigende Nachfrage nach diesem Betreuungsangebot zeigte.

Schon 2009 richtete man in Unterschüpf in einer zweiten Gruppe einen weiteren Betreuungsnachmittag ein. Es folgte 2012 eine weitere Gruppe in Boxberg sowie eine Gruppe in Schillingstadt. Von 2013 bis 2015 war man mit einer kleineren Gruppe in Assamstadt vertreten.

Mit dieser Entwicklung einher gingen aber auch die organisatorischen und personellen Anforderungen. Ein Kleinbus für die Gästebeförderung sowie ein Caddy für Rollstuhltransport wurden angeschafft, ebenso Material für die Gruppenarbeit, in der Gedächtnistraining, Aktivierungsprogramm sowie Spiele und Unterhaltung besondere Schwerpunkte bilden.

Auch personell hat man sich gut aufgestellt. Zwischenzeitlich sind es 26 Mitarbeiterinnen, die Betreuungsarbeit in den vier aktiven Gruppen leisten sowie 13 ehrenamtliche Fahrer, die für den Fahrdienst zu den Gruppennachmittagen verantwortlich zeichnen.

Elfriede Hertlein dankte allen Gästen für ihren Einsatz, den Betreuungskräften und Fahrern für ihr beispielhaftes Engagement bei der Arbeit in den Betreuungsgruppen und im Fahrdienst sowie der Leiterin der Sozialstation, Andrea Dittmann, und dem Vorstandsteam mit Bertram Kettemann an der Spitze für die finanzielle und organisatorische Unterstützung der Gruppen und der Gruppenarbeit.

Ein ganz großes Lob für Elfriede Hertlein und ihr Betreuungs- und Fahrerteam hatte bei der Feierstunde Leiterin Andrea Dittmann. „Es ist beispielhaft, was hier im zurückliegenden Jahrzehnt geleistet wurde und auch heute noch geleistet wird.“ Eine besondere Ehrung für ihr zehnjähriges Engagement in der Betreuungsgruppe gab es von ihr für Elfriede Hertlein, Rosemarie Rieger und Elke Fischer, denen sie ein Blumenstrauß überreichte.

Glückwünsche zum Jubiläum gab es auch von Bürgermeister Christian Kremer. Er unterstrich die Bedeutung dieser sehr guten Einrichtung für die zu Betreuenden, aber auch für die Entlastung der Angehörigen und Pflegenden. Er dankte allen, die für diese Einrichtung engagieren und einsetzen. Alle Redner waren sich einig: Die Betreuungsgruppe „Lichtblicke“ der kirchlichen Sozialstation Boxberg ist in diesem vergangenen Jahrzehnt zu einem echten „Lichtblick“ für die zu betreuenden Gäste und ihren Angehörigen geworden. Zusammen mit dem neuen Angebot der Tagespflege bei der Sozialstation Boxberg ist dies ein wichtiger und bedeutender Schritt im künftigen Betreuungsangebot der Gemeinden Boxberg, Assamstadt und Ahorn. prewe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018