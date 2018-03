Wilfried Schenk ist nun Ehrenmitglied

Anzeige

Zum Ende seiner Rede bedankte er sich bei allen, die ihn im letzten Jahr unterstützt haben.

Schriftführerin Anja Spaag berichtete von den Auftritten des letzten Jahres. Dies waren unter anderem die traditionellen Fastnachtsumzüge, der Matheisemarkt in Schriesheim, Feuerwehrjubiläum in Allersheim, Herbstmarkt in Nieder-stetten und vor allem das Verbands-Fanfarenzugtreffen in Wertheim, welches erstmalig unter der Federführung der Sektion Ost stattgefunden hatte. Ebenfalls erwähnte sie das von den Fränkischen Herolden neu ins Leben gerufene Schüpfer Teichfest, welches von den Bürgern rund um Unterschüpf sehr gut besucht wurde.

Als Vorschau kam sie noch auf das am 17. Juni geplante Sektionstreffen zu sprechen. Vor ziemlich genau 60 Jahren wurden auf der Gamburg die Fränkischen Herolde gegründet. Aus diesem Anlass wird man dies im Juni mit einem Fanfarentreffen feiern.

Kassierer Jürgen Hohstadt las den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Eberhard Beckstein und Cornelia Wiederroth bestätigten eine einwandfrei geführte Kasse, deshalb war die Entlastung des Kassiers reine Formsache. Danach übernahm Beckstein die Entlastung des restlichen Vorstands.

Stellvertretend für den Jugendausbilder Michael Hemrich verlas Horst Schmid den Bericht über den Stand der Ausbildung.

Der musikalische Leiter Thomas Oehm hoffte auf einen Aufschwung im Probefleiß. Auch über mehr Begeisterung bei der Teilnahme an den Auftritten würde er sich freuen. Er plane einen neuen Marsch für die kommende Saison einzustudieren.

Bürgermeister Christian Kremer betitelte den Fanfarenzug als Aushängeschild für Unterschüpf und auch für die Stadt Boxberg. Er freute sich sehr über die große Anzahl an Jugend und lobte das hervorragend funktionierende Vereinsleben in Unterschüpf.

Den Grußworten schloss sich Vizepräsident Andreas Becker an. In kurzen Worten sprach er das letztjährige Wertheimer Fanfarenzugtreffen an. Außerdem ging er auf die Mitgliederversammlung ein, die in diesem Jahr in Unterschüpf stattfand. Besonders hob er den Beschluss durch die Mitglieder des VSF über den Ehrenkodex hervor. Dieser Kodex beinhaltet die Ideale des Verbands.

Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde der zweite Vorsitzende Thomas Hohstadt geehrt. Er bekam vom Verein einen Gutschein überreicht. Vizepräsident Becker überreichte ihm vom Verband der südwestdeutschen Fanfarenzüge eine Urkunde und eine Ehrennadel. Ebenfalls geehrt wurde Kassier Jürgen Hohstadt. Er bekam für 45 Jahre aktive Mitgliedschaft vom Verein auch einen Gutschein überreicht.

Außerdem bekamen die Neuzugänge Annemarie Schmid, Andre Abel, Ron Berger, Marko und Vinzenc Bold, Ben Hökel, Baraa und Mohamad Mahmoud eine Vereinsnadel überreicht.

Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft ehrte der Fanfarenzug Frieda und Erhard Köhler, Marianne und Josef Rüdel, Wolfhard Pfeifer, Elisabeth und Leo Winkler.

Eine ganz besondere Ehrung wurde Wilfried Schenk zuteil. Er bekam durch Vizepräsident Becker die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft vom Fanfarenverband für über 50 Jahre aktive Mitgliedschaft überreicht. Schenk erntete dafür „Standing Ovations“.

Die Probefleißigsten im vergangenen Jahr waren: Franz Schubert, Wilfried Schenk, Conny Wiederroth und Horst Schmid, sowie bei der Jugend: Marcel Hefner, Pascal Assel und Leonie Roth. aspa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018