Windpark wird eröffnet

Schweigern.Die Windpark-Eröffnung zwischen Bobstadt und Schweigern wird am Sonntag, 8. Juli, um 15 Uhr begangen. Alle vier Anlagen des Windparks Bobstadt-Schweigern sind in Betrieb. Deshalb veranstaltet die Bürgerenergiegesellschaft Boxberg für am Projekt Beteiligten und die Bürger von Boxberg ein Eröffnungsfest.

Nach einem knappen Jahr Bauzeit sind die Anlagen nun in Betrieb. Seit März wird mit drei Megawatt Leistung je Anlage bereits kräftig Wind geerntet und Strom für umgerechnet rund 8600 Haushalte jährlich erzeugt.

Von 15 Uhr bis 18 Uhr ist am Sonntag, 8. Juli, ein gemütliches Beisammensein geplant. „So manche Herausforderung galt es zu meistern,“ so Harald Endreß, Geschäftsführer der Bürgerenergie. „Jetzt möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit in dem gemeinsamen Projekt bedanken.“