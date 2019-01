Winterwanderung durch die illuminierte Stadt

Boxberg.Der vierte Boxberger Feuerzauber lockte rund 250 Gäste auf den Rathausplatz. Die Schülerfirma Event4you, bestehend aus den Klassen 4a und 4c, hatte zu der Veranstaltung eingeladen. Unterstützt wurden die Schüler von der Stadtverwaltung und dem Verein Lazy Bones.

Nach der Begrüßung durch die Viertklässler sowie Bürgermeister Christian Kremer auf dem verschneiten Rathausinnenhof wurde eine Feuerwerksrakete gezündet, die den Startschuss zu einer 30-minütigen Wanderung darstellte. Ausgerüstet mit Fackeln, Leuchtstäben und Taschenlampen machten sich die Besucher auf den Weg zur Schule, der von den Schülern sowie Anwohnern liebevoll illuminiert wurde.

Sie hatten Lichter auf ihren Fensterbänken, Terrassen und Gartenmäuerchen platziert.

Lichter und Leuchtstäbe

Auf dem ebenfalls aufwendig beleuchteten Schulhof wartete der Musikverein Umpfertal. Zu den musikalischen Klängen gab es einige Köstlichkeiten für die Gäste. Der Dank der Organisatoren galt allen Helfern und uch der Bäckerei Schmid für die Unterstützung. Die Mitglieder des Vereins Lazy Bones sorgten ebenso für das leibliche Wohl der Teilnehmer.

Zudem war das neue Produkt von Event4you zu erstehen: Apfelbrei. Bereits im September hatten die Mitglieder der Schülerfirma Äpfel auf dem Schulgelände gesammelt. Hierbei entstand die Idee, den Feuerzauber unter das Motto „Apfel4you“ zu stellen. Wenige Tage vor dem Feuerzauber haben die Viertklässler dann im Rahmen ihres Klassentags in mühevoller Kleinarbeit Apfelbrei hergestellt und in Gläser abgefüllt. Anschließend wurden Etiketten gestaltet, und so präsentierten die Kinder nun am Freitag sichtlich stolz ihr leckeres Produkt „Apfel4you – der Apfelbrei der Schülerfirma Event4you“. Einen Teil des Erlöses aus dem Apfelbrei-Verkauf spenden die Viertklässler an ihre beiden afrikanischen Patenkinder, die sie seit der dritten Klasse unterstützen. gs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019