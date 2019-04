Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum bei Systemair. Eines der Großprojekte des Herstellers von Lüftungs- und Klimatechnik ist der Katzenbergtunnel auf der A 3 bei Würzburg.

Windischbuch. Mit Spezialaufträgen hat man bei der Systemair GmbH jahrelange Erfahrung. „Und wir wollen noch flexibler und besser werden“, unterstrich Geschäftsführer Stefan Fischer bei einem Pressegespräch in den neuen Büroräumen des Unternehmens, das zu den Marktführern im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik zählt. Ein solches Projekt ist der Katzenbergtunnel. Auf der A 3 bei Würzburg entstand in den letzten Monaten die Röhre, bei der Systemair die Entlüftung übernahm.

In Gruppen von je fünf Stück sorgen die Ventilatoren aus Windischbuch im Ernstfall für eine rasche Rauchabfuhr. Denn die Röhre hat gleich mehrere Besonderheiten: Zum einen ist die Fahrbahn wie bei einem leichten „S“ zweifach verschwenkt, zum anderen gilt es, einen Höhenunterschied entgegen der Hauptfahrrichtung zu bewerkstelligen. Damit sei eine ausreichende Rauchabfuhr im Brandfall durch den natürlichen Luftaustausch nicht gewährleistet, hieß es.

Effizienter Rauchabzug

Fünf solcher Ventilatoren-Gruppen wurden in der Nordröhre des Tunnelneubaus auf der A 3 bei Würzburg installiert. „Diese Jet-Ventilatoren werden eingesetzt, um den Rauch vom Brandort in Richtung Ausfahrtsportal ins Freie abzuführen“, unterstrich Stefan Fischer. Die Ventilatoren seien reversibel ausgelegt, so dass die Luft in beide Richtungen befördert werden kann. Im Brandfall solle der Funktionserhalt der Tunnellüftung mindestens 90 Minuten gewährleistet sein.

Zunächst wird nur die Nordröhre mit den Ventilatoren ausgestattet. Die Südröhre ist aber nachrüstbar, die entsprechenden technischen Voraussetzungen sind geschaffen, ebenso wie für Reserveventilatoren. Im Südtunnel gehe man aber davon aus, dass die natürliche Strömungsdynamik durch den Westwind ausreiche, um die nach Osten aufsteigende Röhre im Brandfall rauchfrei zu halten.

Der Katzenbergtunnel bei Würzburg ist nur eines von zahlreichen Projekten, wie Fischer hervorhob. Viele Tunnelprojekte in Italien, Österreich oder auch Norwegen stehen derzeit ebenfalls an, ergänzten Marketingleiterin Selina Schneider und Elke Rehnet, zuständig für den Export. Auch in der Metro in Kopenhagen laufen Ventilatoren aus Windischbuch, ebenso wie in der Tiefgarage der Dubai Mall, so Elke Landwehr aus dem Marketing. Und in der Firmenhalle lagern zahlreiche Großpakete zur Auslieferung, die ihren Weg nach Chile, Saudi-Arabien oder auch Australien antreten werden. Das Unternehmen, das zur schwedischen Systemair-Gruppe gehört, ist neben Norwegen und Malayia eine der drei Distributionsstandorte der Gruppe weltweit.

Vor Herausforderungen steht man bei Systemair durch den rückläufigen Export. In mehr als 60 Länder weltweit wird geliefert. „Da wachsen die Bäume nicht in den Himmel“, erklärte Fischer, dass man beim Exportgeschäft hinter den Erwartungen zurückbleibe. Aber man sei auch deutschlandweit gut aufgestellt. Und auch der Brexit mit den noch unklaren Zollanforderungen bereitet dem Geschäftsführer und seinen beiden Kollegen Roland Kasper und Kurt Maurer Sorgen. Die Niederlassung in Großbritannien hätte aufgrund der unsicheren Situation allerdings die Lager gut gefüllt, so Fischer.

Afrika als Wachstumsmarkt

Einen potenziellen Wachstumsmarkt sieht Fischer vor allem in den afrikanischen Ländern, aber auch in Südamerika, dem Mittleren Osten und den GUS-Staaten. Wachsen will man bei Systemair auch in Sachen Mitarbeiter. Die Zahl von 400 könnte noch steigen – wenn man genügend Fachkräfte findet.

Der rund drei Millionen Euro teure Neubau mit Büroräumen, Kantine und Fitnessraum, der vor wenigen Monaten in Windischbuch bezogen worden ist, stellt für die Geschäftsführer ein klares Bekenntnis zum Standort dar. Gleichzeitig will man mit der eigenen Blechfertigung die Kompetenz erweitern. Denn, so Fischer, „die Kundenwünsche werden immer spezifischer“. Ein Einstieg in die Musterfertigung und für Kleinserie ist für ihn zudem die Möglichkeit, die komplexen Anforderungen klarer zu kommunizieren und damit die Qualität der Produkte verfeinern. Man könne besser entwickeln, wenn man wisse, wie sich die Materialien wie Blech und Stahl verhalten, ist Fischer überzeugt. Und auch dieser neue Unternehmensbestandteil ist für ihn ein Ja zu Windischbuch.

Ein wichtiger Bereich vor Ort ist das eigene Messlabor, so Ralf Uher, Entwicklungsleiter Axialventilatoren. Neben der Luftleistungs- und Schubkraftermittlung werde auch die Schallleistung der verschiedenen Ventilatoren bestimmt. Am Beispiel des AXR 2240 mit fast 2,5 Meter Durchmesser erläuterte er, dass es ein Ventilator in Sachen Dezibel mit einem Düsenjet aufnehmen kann. Nicht nur die eigenen Funktionskontrollen, sondern auch die durch den TÜV, etwa für eine Lieferung nach Singapur, werden in den Räumen durchgeführt.

Transparente Arbeitsprozesse

Von kleinen „Basic“-Ventilatoren, die auf Lager produziert werden, bis zu großen Kundenwünschen, könne man alles herstellen, unterstrichen die Verantwortlichen von Systemair. Damit sei man weltweit unter den Top 5 – mit schlanken Prozessen in Richtung Industrie 4.0 und transparenten Arbeitsprozessen sowie einer straffen Produktion unter Fischers Federführung will man das auch bleiben. „Für mich ist die Weiterentwicklung und Stärkung des Standorts sowie die Vereinfachung und Optimierung der Prozesse ein großes Anliegen“, gab Geschäftsführer Fischer die Zielrichtung vor.

