„Wurzelratte“ wird angeschafft

Wertheim stellte an Neubrunn eine Anfrage, inwieweit für die in dortigen Kindergärten betreuten Kinder aus Neubrunn/Böttigheim ein Kostenausgleich erbracht werden könnte. Für den Abschluss einer Vereinbarung zum Kostenausgleich wurde keine Mehrheit gefunden. Der Bürgermeister berichtete, dass der Bauausschuss drei Nachträge für die Arbeiten in der Kinderkrippe im Kindergarten Neubrunn genehmigten. Gemeinderat Wolfgang Stieber berichtete aus dem Marktausschuss, dass im Vorfeld des Markttages im September die Gemeinde als Veranstalter das Gespräch mit den Standbetreibern sucht, um Probleme bereits im Voraus zu minimieren. Auch solle der Markttag erstmals unter ein Motto gestellt werden. Und dass das Schwimmbadfest auf 21. Juli festgelegt wurde. In den Sommerferien solle es einen Ferienfreizeittag mit verschiedenen Angeboten in Neubrunn geben soll.

Der Bürgermeister informierte den Rat darüber, dass die Bestätigung der Kommandanten eingegangen sei und in den vergangenen 14 Tagen in das Rathaus Böttigheim und in die beiden Kläranlagen Neubrunn und Böttigheim eingebrochen worden sei. Der Einbrecher vom Rathaus habe sich der Polizei gestellt. Die Schmierereien der letzten 14 Tage (Viva- und Spitzhüttl-Gebäuden, Turnhalle, ehemaliger Getränkebetrieb, Zürn, Schloss) seien angezeigt worden. ank

