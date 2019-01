Zahl der Rohrbrüche ist die große Unbekannte in der Rechnung

Boxberg.Der Erfolgs- und Vermögensplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Boxberg sieht eine Kreditaufnahme von 709 600 Euro vor. Ziel ist es jedoch, die Kreditaufnahme nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montag im Boxberger Rathausdem Zahlenwerk einmütig zu.

Die größte Unbekannte in der Rechnung von Kämmerer Jürgen Kilian und der Stadtverwaltung ist die Zahl der Rohrbrüche. „Nach wie vor macht uns unser altes Wasserverteilungsnetz große Probleme, obwohl wir in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen für die Erneuerung, etwa bei Straßenbau- oder Wohnumfeldmaßnahmen unternommen haben“, meinte Bürgermeister Christian Kremer. Im letzten und auch in diesem Jahr habe der Bauhof schon zahlreiche beheben müssen. „Diese Aufgabe wird uns noch viele Jahre beschäftigen“, stellte der Rathauschef ein wenig frustriert fest und fügte an. „Ich habe das Gefühl, wenn wir hinten fertig sind, können wir vorne gleich wieder anfangen.“

Der Eigenbetrieb, so Kremer, werden durch die Erhöhung des Stammkapitals um eine Million Euro durch die Stadt erheblich profitieren. Dadurch werde die finanzielle Situation des Eigenbetriebs erheblich verbessert, da die Eigenkapitalquote wieder auf die gesetzlich geforderte Höhe von 35 Prozent steige.

Kämmerer Jürgen Kilian stellte fest, dass 2019 von einem Wasserverbrauch von 410 000 Kubikmeter ausgegangen werde. „Im Vorjahr stieg der Wasserbedarf in der Stadt zwar um 40 000 Kubikmeter auf über 454 000 Kubikmeter. Das war aber dem langen, trockenen und heißen Sommer geschuldet“, führte der Kämmerer aus. „Und von den 40 000 Kubikmetern an Mehrverbrauch hat die Stadt die Hälfte für die Bewässerung der Sportplätze benötigt.“ Deshalb habe man den Wert von 2017 zugrunde gelegt.

Die größten Kostenfaktoren im Erfolgsplan des Eigenbetriebs sind der Bezug von Fremdwasser aus der Bodenseewasserversorgung (168 000 Euro) und der Jagstttalgruppe (140 000 Euro), Leistungen des Bauhofs 120 000 Euro, Personalaufwand 176 000 Euro sowie die Unterhaltung der Versorgungsleitungen 55 000 Euro.

Letztendlich bleibt im Erfolgsplan (Volumen 1,114 Millionen Euro) ein kleiner Überschuss von 36 400 Euro übrig.

Die größten Maßnahmen im Vermögensplan (Volumen 2,317 Millionen Euro) sind der Neubau von Versorgungsleitungen in der Neuen Straße in Schweigern 280 000 Euro, im Baugebiet Dell-Epplinger Weg Schweigern 200 000 Euro, im Baugebiet Kreuzstein Windischbuch 80 000 Euro, in der Kurpfalzstraße Boxberg 273 000 Euro (erhoffter Zuschuss 153 000 Euro) sowie in der Karl-Hofmann-Straße Boxberg 330 000 Euro (186 000 Euro).

Zudem werden die Steuerungen in den Hochbehältern Heßbachhöhe und Unterschüpf 170 000 Euro erneuert. hut

