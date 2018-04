Zu Gast bei Direktvermarktern

Anzeige

Oberschüpf.Unter de m Motto „Regional ist optimal“ führte die Tagesfahrt des Frauenvereins Schüpfer Grund zu zwei Produzenten von Lebensmitteln. Zunächst ging es nach Götzingen zur Firma Kubach Speisepilze. Eine Betriebsführung mit interessanten Details über Pilze und die eigentliche Aufzuchtarbeit wurde hier geboten. Die Weiterfahrt zum nächsten Programmpunkt wurde mit einem Stopp im Kloster Schöntal unterbrochen, um dort die Klosteranlage zu besichtigen. Am Nachmittag wurde der Muthof in Forchtenberg angesteuert. Dieser Betrieb hat sich im Laufe der Jahre neben der Belieferung von Eiern an Handel, lebensmittelverarbeitendes Gewerbe und Restaurants ein zweites Standbein geschaffen, nämlich den Aufbau einer kleinen Nudelproduktion. Wie die ausführliche Betriebsführung aufzeigte, legt der Muthof seinen Fokus auf frisch zubereitete Ware mit hohem Qualitätsanspruch. Ein schöner Tagesausflug mit interessanten neuen Erkenntnissen war die einhellige Meinung der Teilnehmer.