Zum Tisch des Herrn

Kupprichhausen.Für acht Kinder aus dem Schüpfer Grund und Dainbach war es ein ganz besonderer Tag: In der Pfarrkirche Allerheiligen im Kupprichhausen feierten sie gemeinsam mit ihren Eltern und Verwandten ihr Erstkommunion.

In einer feierlichen Prozession, die von der Musikkapelle Kupprichhausen musikalisch begleitet wurde, ging es vom ehemaligen Pfarrhaus zur Pfarrkirche, um dort erstmals an den Tisch des Herrn zu treten. Unter dem Leitspruch „Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost im Heil“ hatten sich die Kommunionkinder, begleitet von ihren Eltern und angeleitet von Pfarrer Steffen Kolb intensiv auf diesen Tag vorbereitet.

Feierlich und modern war der Festgottesdienst von Pfarrer Edgar Wunsch. Er verstand es im Gottesdienst in beeindruckender Art und Weise, den Kommunionkindern die Bedeutung dieses besonderen Tages zu vermitteln.

Begleitet wurde der Gottesdienst von der Chorgemeinschaft Kupprichhausen und der Jugendband aus Unterschüpf, die mit ihrem modernen Liedgut sowie dem Sologesang von Jana Hehn für eine besondere Note sorgten. prewe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019