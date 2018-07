Zusätzlicher Spielraum

Anzeige

Schwabhausen.Im Kindergarten erfreut man sich wie vielerorts über steigende Kinderzahlen und den daraus resultierenden Anmeldungen im Kindergarten, hauptsächlich aus Schwabhausen und Windischbuch. Das aktuelle Konzept mit verlängerten Öffnungszeiten, zusätzlich an zwei Tagen Ganztagesbetreuung mit Mittagessen sowie die Aufnahme von zweijährigen Kindern hat sich bewährt und wird voll angenommen. Im Gegensatz zu früheren Konzepten sind so alle Kinder zur gleichen Zeit anwesend.

In den Räumlichkeiten wurde es zunehmend enger. Im Herbst letzten Jahres wurde die Idee des Bauwagens geboren, um zusätzlichen Spielraum zu schaffen. Der Bauwagen sollte so platziert werden, dass die Kinder über eine kleine Treppe aus ihren Räumlichkeiten direkt in den Bauwagen gelangen.

Ein Bauwagen war schnell organisiert. In über 320 ehrenamtlichen Arbeitsstunden haben ihn die Kindergarten-Väter und Großväter hergerichtet. Da wurde entrümpelt, geschliffen, gebohrt, gehämmert, Strom verlegt, eine Heizung installiert, Boden und Decke erneuert und Wände gestrichen. Während diese Arbeiten von den Windischbücher Eltern und Großeltern übernommen wurden, zeichneten sich die Schwabhäuser für den Transport, den Aufbau und die Unterkonstruktion verantwortlich. Neben den vielen freiwilligen Arbeitsstunden wurden darüber hinaus Material -und Geldspenden von über 2000 Euro für dieses Projekt gestiftet.