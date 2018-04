Zwischen Kurschatten und Anwendung

Anzeige

Kurbetrieb im 20. Jahrhundert

So auch in diesem Jahr. Nahezu bis auf den letzten Platz besetzt waren die Reihen bei der Premiere, als sich der Vorhang für die Premiere der Kurkomödie „Die Baulandklinik“ hob. Zurückversetzt in die Zeit des Beginns des letzten Jahrhunderts, erlebte man den Kurbetrieb, wie man ihn sich heute wohl nicht mehr vorstellen kann. Seltsame Gäste wie die Landstreicher und Straßenmusiker Albert Milz und Greta tummeln sich hier. Und auch beim Personal, Schwestern wie Ärzte ist so einiges los und im Umbruch. Bewährte Behandlungstechniken wie der helfende Einlauf bei Verstopfung kommen ebenso zum Einsatz wie der neue Röntgenapparat von Chefarzt Dr. Frank N. Stein.

Da gab es auch noch die unwiderstehlichen Massagen von Dr. Wurst, der sich manchmal etwas schüchtern zum Frauenschwarm entwickelte. Oberschwester Agnes kämpfte mit ihrem Personal und war von großen Personalnöten geplagt. Und wie es so läuft, werden die zwei Kurgäste Klara und Kunigunde, die sich in der „Baulandklinik“ erholen wollen, versehentlich als die neuen Krankenschwestern angesehen, und die dieses Spiel auch mitmachen.

Es geht rund in der „Baulandklinik“. Bei all den Neuerungen, Veränderungen und Verwechslungen bleiben kleine oder auch große Irritationen nicht aus. Doch alles wurde noch bunter und verwirrter, als man die Polizei ins Haus holt.

Liebeleien und Techtelmechtel wie auch Kurschatten sind in der Kur-Klinik natürlich an der Tagesordnung und so kam es, wie es kommen musste, das Durcheinander und Chaos waren perfekt und die Überraschung bei der Lösung der Probleme groß.

„Die Baulandklinik“ ließ bei der Premiere keine Wünsche offen. Das Publikum war von einer gekonnten Inszenierung, dem treffenden Humor und seinen originellen Pointen und Handlungen überrascht und bis zum Finale in höchster Spannung.

Weitere Aufführungstermine sind am: Samstag, 28. April, um 19.30 Uhr, Sonntag, 29. April, um 18.30 Uhr, Samstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr, Sonntag, 6. Mai, um 18.30 Uhr, Mittwoch, 9. Mai, um 19.30 Uhr, Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr, Sonntag, 13. Mai, um 18.30 Uhr, im Gemeindehaus. Karten gibt es unter Telefon 0 79 30 / 9 94 61 11 sowie Restkarten an der Abendkasse. Außerdem wird das Stück am Samstag, 16. Juni, um 10 Uhr im Kursaal Bad Mergentheim aufgeführt. Karten für diese Aufführung sind bei der Kurverwaltung Bad Mergentheim und ihren Kartenverkaufsstellen erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018