Zwölf Übungen und kein Ernstfall

Schwabhausen.Die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr fand im Feuerwehrgerätehaus statt.

Abteilungskommandant Thomas Wiederroth begrüßte vor allem Bürgermeister Christian Kremer. Nach der Totenehrung verlas Schriftführer Werner Weber das Protokoll der vorangegangenen Hauptversammlung. Danach gab Abteilungskommandant Wiederroth in seinen Kommandantenbericht einen Überblick über die Aktivitäten der Wehr.

Seminar absolviert

So verbuchte die Wehr 2018 zwölf Übungen und keinen Ernstfall. Des Weiteren absolvierte der stellvertretende Kommandant Reinhold Fischer ein Weiterbildungsseminar im Bereich Taktik an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Auch Sven Görner besuchte den Maschinistenlehrgang und bestand diesen mit Erfolg. Zudem besuchte man im November die DLR in Lampoldshausen.

Auch 2018 durfte die Freiwillige Feuerwehr Schwabhausen wieder an einigen Festivitäten teilnehmen oder diese ausrichten. Dazu gehörten das Wandern der Vereine, der Kameradschaftsabend, der Feuerwehrumzug der Feuerwehr-Abteilung Unterschüpf, das Entenessen in Laibach, das Erntedankfest und die Jahresabschlussfeier. Zu den ganzjährigen Veranstaltungen zählte zudem das sonntägliche Weißwurstfrühstück.

Durch die Anbringung eines Geländers an der Bushaltestelle trug die Wehr darüber hinaus zur Unfallsicherheit bei.

Im Ausblick auf 2019 lässt sich vor allem das Frühlingsfest in Schweigern, das Feuerwehrfest in Assamstadt und der geplante Ausflug an den Bodensee hervorheben.

Dank galt allen, die sich bei Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen eingebracht haben, auch jenen, die durch Spenden, ob finanzieller oder materieller Natur, die Feuerwehr unterstützt hatten.

Der Kassenbericht, von Werner Weber vorgetragen, wurde angenommen und von Kassenprüfer Walter Pfeil bestätigt.

Der Boxberger Bürgermeister Christian Kremer überbrachte der Feuerwehrabteilung die Grüße von den Stadträten und den anderen Ortsvorstehern.

Ergänzend wünschte dieser der Freiwilligen Feuerwehr Schwabhausen weiterhin keinerlei Einsätze und, falls der Fall doch eintreffe, dass diese wieder gesund nach Hause kämen.

Gute Zusammenarbeit

In Grußworten von Harald Schieß und den andern Vereinsvorsitzenden wurde der freiwillige Dienst am Nächsten gewürdigt und die Zusammenarbeit unter den Vereinen und der Gemeinde gelobt.

Neu gewählt wurden unter Regie von Wahlleiter Bürgermeister Christian Kremer und den Wahlhelfern Daniela Czerny und Harald Schieß folgende Kameraden einstimmig: Abteilungskommandant Thomas Wiederroth, stellvertretender Kommandant Reinhold Fischer, Kassenwart Jürgen Riegler, Schriftführer Florian Sponagel, Beisitzer Heinz Weber Gerätewart Walter Weber, Wolfgang Löffler; Steffen Hofmann, Kassenprüfer Walter Pfeil und Werner Weber.

Für langjährige Tätigkeiten in der Wehr wurden ausgezeichnet: 20 Jahre stellvertretender Abteilungskommandant Reinhold Fischer, 30 Jahre Schriftführer und Kassierer Werner Weber, 20 Jahre Beisitzer Walter Weber, 15 Jahre Beisitzer Johann Orendt, zwölf Jahre Beisitzer Wolfgang Löffler, zehn Jahre Beisitzer Steffen Hofmann, 30 Jahre Kassenprüfer Walter Pfeil. Sie bekamen einen Geschenkkorb und ein Weinpräsent überreicht.

In dem Zusammenhang wurden auch einige Kameraden befördert: Johann Orendt zum Hauptfeuerwehrmann, Dominik Pfister, Sven Görner und Dennis Zoder zum Oberfeuerwehrmann. wewe

